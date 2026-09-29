Υπουργικό συμβούλιο: Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 11 υπό τον Μητσοτάκη

Τα θέματα στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Υπουργικό συμβούλιο: Συνεδριάζει την Τετάρτη στις 11 υπό τον Μητσοτάκη
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  • Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 11:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Θα παρουσιαστούν νομοσχέδια για την ενίσχυση εισοδήματος, τον Κώδικα Δικηγόρων, την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το σωφρονιστικό σύστημα.
  • Θα συζητηθούν οι ορόσημα και στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής.
  • Θα παρουσιαστεί νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Θα γίνει εισήγηση για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στον δημόσιο τομέα για το 2027 και για τα προσχέδια δράσης υπουργείων για το ίδιο έτος.
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Συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το υπουργικό θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί και τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης,
  • Εισήγηση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα,
  • Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.

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