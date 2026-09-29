Συναγερμός στην ΕΕ για «καυτό» χειμώνα στα καύσιμα: Τρέχουν να προλάβουν εκτόξευση τιμών

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει σημαντική αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά τον χειμώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης που πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ ήδη δυσκολεύονται να θερμάνουν τα σπίτια τους, και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί φέτος.

Η Κομισιόν προτείνει την αναβολή της εφαρμογής των κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου από το 2027 στο 2028 για να στηρίξει την αγορά καυσίμων.

Η αναβολή των κανόνων για το μεθάνιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από μεγάλες παραγωγούς χώρες, ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα αποδυναμώσει την κλιματική πολιτική της ΕΕ.

Τα ευρωπαϊκά όργανα εξετάζουν μέτρα για να περιορίσουν την αύξηση των τιμών στα καύσιμα μεταφορών, ώστε να παραμείνουν προσιτά για τους πολίτες. Snapshot powered by AI

Χωρίς άμεσο κίνδυνο διακοπής στον εφοδιασμό αλλά αντιμέτωπη με την προοπτική ραγδαίας ανόδου στο κόστος θέρμανσης και κίνησης εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελική ευθεία για τους χειμερινούς μήνες, σύμφωνα με τον Επίτροπο Ενέργειας Γιόργκενσεν.

Η ενεργειακή αναταραχή που πυροδότησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν κατά το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, οι Βρυξέλλες αναμένουν «πολύ υψηλές» τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη οδεύει προς έναν σκληρό χειμώνα.

Τα νούμερα προκαλούν ανησυχία. Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου 50 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους. Φέτος η κατάσταση μπορεί να αποδειχθεί αισθητά χειρότερη, ενώ την ίδια ώρα η ευρωπαϊκή βιομηχανία δέχεται ασφυκτική πίεση. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, τα ευρωπαϊκά όργανα εξετάζουν συγκεκριμένες κινήσεις ώστε η τιμή των καυσίμων για τις μεταφορές να συγκρατηθεί σε πιο προσιτά επίπεδα.

Το πάγωμα των κανόνων για το μεθάνιο

Για να δοθεί άμεση ανάσα στην αγορά, η Κομισιόν στρέφεται στη χαλάρωση ρυθμιστικών υποχρεώσεων. Ο Γιόργκενσεν εισηγήθηκε να μετατεθεί κατά ένα έτος, από το 2027 στο 2028, η ισχύς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εκπομπές μεθανίου που συνδέονται με τις εισαγωγές υδρογονανθράκων. Την πρωτοβουλία είχε ζητήσει πρόσφατα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, και η τελική απόφαση περνά πλέον στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το συγκεκριμένο μέτρο υποχρεώνει τους εισαγωγείς να καταγράφουν και να αναφέρουν επίσημα τις διαρροές μεθανίου, ενός ρύπου με εξαιρετικά βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μεγάλες παραγωγοί χώρες, όπως οι ΗΠΑ, αντιδρούν έντονα και έχουν διαμηνύσει πως η εφαρμογή του μέτρου ενδέχεται να φρενάρει τις εξαγωγές προς την Ευρώπη. Κι όμως, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν για το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια αναβολή δεν θα ρίξει στην πράξη την τιμή των καυσίμων, αποδυναμώνοντας απλώς την κλιματική πολιτική της Ένωσης.

Διαβάστε επίσης