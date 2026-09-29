Δύο συλλήψεις μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ στο Ολυμπιακό Χωριό – Βρέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη σε γκαράζ

Snapshot Δύο άνδρες ηλικίας 40 και 28 ετών συνελήφθησαν στο Ολυμπιακό Χωριό μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ.

Στο υπόγειο γκαράζ όπου βρέθηκαν, κατασχέθηκαν 56 γραμμάρια κοκαΐνης και 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Κατασχέθηκαν επίσης 1.000 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, έξι νάιλον συσκευασίες, ένα μηχανάκι με παραποιημένο αριθμό πλαισίου και άδεια κυκλοφορίας κλεμμένου δικύκλου.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις ναρκωτικών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.

Η υπόθεση έχει προωθηθεί στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Ένας έλεγχος της ΟΠΚΕ στο Ολυμπιακό Χωριό εξελίχθηκε σε σύλληψη δύο ατόμων και στην κατάσχεση ναρκωτικών.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 40χρονο να κινείται με μηχανάκι και αποφάσισαν να τον ελέγξουν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν εκείνος είδε τους αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ολυμπιακό Χωριό. Στο σημείο βρισκόταν και ένας 28χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τον χώρο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γκαράζ και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, βρήκαν 56 γραμμάρια κοκαΐνης και 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 1.000 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα και έξι νάιλον συσκευασίες. Επίσης, εντοπίστηκε μηχανάκι με παραποιημένο αριθμό πλαισίου, καθώς και άδεια κυκλοφορίας άλλου δικύκλου που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 28 ετών, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.

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