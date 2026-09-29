Δύο συλλήψεις μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ στο Ολυμπιακό Χωριό – Βρέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη σε γκαράζ

Στο Ολυμπιακό Χωριό συνελήφθησαν δύο άνδρες – Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Δύο συλλήψεις μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ στο Ολυμπιακό Χωριό – Βρέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη σε γκαράζ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο άνδρες ηλικίας 40 και 28 ετών συνελήφθησαν στο Ολυμπιακό Χωριό μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ.
  • Στο υπόγειο γκαράζ όπου βρέθηκαν, κατασχέθηκαν 56 γραμμάρια κοκαΐνης και 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
  • Κατασχέθηκαν επίσης 1.000 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, έξι νάιλον συσκευασίες, ένα μηχανάκι με παραποιημένο αριθμό πλαισίου και άδεια κυκλοφορίας κλεμμένου δικύκλου.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις ναρκωτικών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.
  • Η υπόθεση έχει προωθηθεί στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω διαδικασίες.
Snapshot powered by AI

Ένας έλεγχος της ΟΠΚΕ στο Ολυμπιακό Χωριό εξελίχθηκε σε σύλληψη δύο ατόμων και στην κατάσχεση ναρκωτικών.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν έναν 40χρονο να κινείται με μηχανάκι και αποφάσισαν να τον ελέγξουν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν εκείνος είδε τους αστυνομικούς, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν σε υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας στο Ολυμπιακό Χωριό. Στο σημείο βρισκόταν και ένας 28χρονος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τον χώρο.

82531194810876325205364741938486854945844814n.jpg

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο γκαράζ και, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, βρήκαν 56 γραμμάρια κοκαΐνης και 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 1.000 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα και έξι νάιλον συσκευασίες. Επίσης, εντοπίστηκε μηχανάκι με παραποιημένο αριθμό πλαισίου, καθώς και άδεια κυκλοφορίας άλλου δικύκλου που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 28 ετών, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ οι κατηγορίες που τους αποδίδονται περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία και κλοπή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Ιωνία: Βίντεο από άντρα που σπάει τη βιτρίνα έχουν οι αρχές

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δε χάθηκε ούτε ευρώ, μεγάλοι ωφελημένοι οι Έλληνες»: Ο Μητσοτάκης υπέβαλε τα τελευταία αιτήματα για εκταμίευση €6,75 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Η Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι αναλαμβάνει πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου μετά την επίθεση που δέχτηκε

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η ιστορία της 87χρονης Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ βάζει «στοπ» στις εξώσεις έως το 2030

20:08LIFESTYLE

Μια γυναίκα: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα – Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατσαρίδες και μουχλιασμένα φαγητά σε παραρτήματα της κλινικής που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

20:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι για το οικονομικό σκάνδαλο στην Premier League - Μέχρι και υποβιβασμός στις πιθανές ποινές

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

19:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από Bundesbank: «Οι πολιτικές και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να θέτουν τον πολίτη στο επίκ

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία στις Βρυξέλλες για ανανέωση του ελληνικού αλιευτικού στόλου: Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

19:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Ελλήνων του εξωτερικού που εισήχθησαν στα ΑΕΙ

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις μετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ στο Ολυμπιακό Χωριό – Βρέθηκαν κοκαΐνη και κάνναβη σε υπόγειο γκαράζ

19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταμείο Ανάκαμψης, Κώδικας Δικηγόρων, προσλήψεις στο Δημόσιο: Τι θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης υπό τον Μητσοτάκη

19:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην ΕΕ για «καυτό» χειμώνα στα καύσιμα: Τρέχουν να προλάβουν νέα εκτόξευση τιμών

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Περιπολικό χτύπησε αστυνομικό εν ώρα σύλληψης

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

18:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μονεμβασιά: «Πάγωσε» το έργο για το τελεφερίκ - Ήταν «πλημμελώς οργανωμένη επιχείρηση»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου - Είναι δειλός και νάρκισσος»

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έφτιαξε 203 προφίλ για να τον εκδικηθεί που την χώρισε - Εξαπέλυσε ανελέητο ψηφιακό πόλεμο αλλά... καταδικάστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

17:30ΥΓΕΙΑ

Ρύζι που περίσσεψε: Πότε αναπτύσσει την τοξίνη κερουλίδη, που είναι ανθεκτική στο ξαναζέσταμα

18:15LIFESTYLE

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε τα φασόλια και τις φακές πιο εύπεπτα για λιγότερα αέρια

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπά ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο: «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου - Είναι δειλός και νάρκισσος»

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας για τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ - Παραχωρούνται στη γείτονα

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα στο όριο του «omega block» - Η πρόγνωση ECMWF και GFS για αρκτική εισβολή

16:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Από το «μη βάζεις άλλα γκολ» στη μεγάλη βραδιά απέναντι στη Γερμανία

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niñο: Ο Ειρηνικός «βράζει» και αλλάζει την πορεία του χειμώνα 2026/2027

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου μετά την επίθεση που δέχτηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ