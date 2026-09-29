Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

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Πέθανε ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.
  • Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του καριέρα το 1964 από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» και αργότερα συνεργάστηκε με τις «Απογευματινή», «Μακεδονία» και το περιοδικό «Ταχυδρόμος».
  • Από το 1974 εργάστηκε στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όπου υπηρέτησε ως διευθυντής του ΕΡΑ 1 και διευθυντής ειδήσεων της ΕΡΤ-2.
  • Δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», αξιοποιώντας την εμπειρία του στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
  • Η πολιτική κηδεία του θα γίνει την 1η Οκτωβρίου στο Κοιμητήριο Καισαριανής, με τον τελευταίο αποχαιρετισμό στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο δημοσιογράφος Χριστόφορος Κονταξής, με την ΕΣΗΕΑ να ανακοινώνει με θλίψη τον θάνατό του και να αποχαιρετά έναν συνάδελφο με μακρά και σημαντική διαδρομή στον Τύπο και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ο Χριστόφορος Κονταξής γεννήθηκε στον Βρονταμά Λακωνίας το 1932. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και γνώριζε τη γαλλική γλώσσα.

Η δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1964 από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», όπου εργάστηκε αρχικά ως αθλητικός συντάκτης. Στη συνέχεια στράφηκε στο κοινοβουλευτικό και πολιτικό ρεπορτάζ, αποκτώντας πολυετή εμπειρία σε έναν από τους πιο απαιτητικούς τομείς της ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε ακόμη με τις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Μακεδονία», καθώς και με το περιοδικό «Ταχυδρόμος».

Από το 1974 εντάχθηκε στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του επαγγελματικού του βίου. Διετέλεσε διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού ΕΡΑ 1, ενώ από το 1982 ανέλαβε τη διεύθυνση ειδήσεων της ΕΡΤ-2.

Στην ΕΡΤ άφησε το δικό του αποτύπωμα, καθώς εμπνεύστηκε και δημιούργησε την εκπομπή «ΕΡΤ-2 στη Βουλή», συνδέοντας τη μακρά εμπειρία του στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ με τη δημόσια ενημέρωση.

Σε ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κάνει λόγο για έναν «άξιο συνάδελφο, με πολλές ικανότητες και πλούσια εμπειρία», επισημαίνοντας ότι υπηρέτησε το δημοσιογραφικό λειτούργημα «με ήθος, προσήλωση και επαγγελματισμό».

Η ΕΣΗΕΑ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του και ιδιαίτερα στις κόρες του, Ζέτα και Μαρία, οι οποίες ακολούθησαν τα επαγγελματικά του βήματα.

Η πολιτική κηδεία του Χριστόφορου Κονταξή θα τελεστεί την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 12:00, στο Κοιμητήριο Καισαριανής. Την ίδια ημέρα, στις 16:15, θα πραγματοποιηθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

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