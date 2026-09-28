Πέθανε ο Σκωτσέζος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Πίτερ Μέι

Snapshot Έγραψε περίπου 30 αστυνομικά μυθιστορήματα, με γνωστότερο το «Οι κυνηγοί των Χάιλαντς», που έγινε διεθνές μπεστ σέλερ.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως δημοσιογράφος και σεναριογράφος για το BBC πριν αφοσιωθεί στη λογοτεχνία το 1996.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Γαλλία, όπου είχε αποκτήσει και τη γαλλική υπηκοότητα, ενώ ασχολούνταν ενεργά με τη μουσική και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρώτο του βιβλίο εκδόθηκε σε ηλικία 26 ετών, και το έργο του απέκτησε μεγάλη δημοφιλία πρώτα στη Γαλλία πριν γίνει διεθνώς αναγνωρισμένο. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο Σκωτσέζος συγγραφέας και σεναριογράφος Πίτερ Μέι, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου από τον γαλλικό εκδοτικό οίκο Rouergue, ο οποίος είχε εκδώσει στη Γαλλία το έργο του.

Ο εκδοτικός οίκος αποχαιρέτησε έναν δημιουργό που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ευαίσθητο και με έντονη ενσυναίσθηση.

«Ο Πίτερ Μέι ήταν ένας άνθρωπος με πολύ ευαίσθητη φύση, με μεγάλη ενσυναίσθηση, που νοιαζόταν για τους άλλους κι ήταν απίστευτα ευγενικός», ανέφερε ο εκδότης του, αποτίοντας φόρο τιμής «ενός εξαιρετικά δημιουργικού ανθρώπου».

Από τη δημοσιογραφία στο BBC και τη λογοτεχνία

Ο Πίτερ Μέι γεννήθηκε στη Γλασκώβη στις 20 Δεκεμβρίου 1951 και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως δημοσιογράφος. Στη συνέχεια στράφηκε στη σεναριογραφία, δημιουργώντας τηλεοπτικές σειρές για το BBC.

Συνολικά έγραψε περίπου 30 μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων και το «Οι κυνηγοί των Χάιλαντς», όπως κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο της γνωστής σειράς που διαδραματίζεται στη νήσο Λούις της Σκωτίας και έχει ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του. Μάλιστα, όταν πρωτογράφτηκε, δεν είχε καταφέρει να βρει αγγλόφωνο εκδότη που να πιστέψει στο έργο του. Το βιβλίο κυκλοφόρησε αρχικά στη Γαλλία, σε γαλλική μετάφραση, το 2010 από τις Editions du Rouergue.

Στη Γαλλία ο Πίτερ Μέι εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς ξένους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας.

«Στους “Κυνηγούς των Χάιλαντς” υπάρχουν τα πάντα: υπέροχοι χαρακτήρες, μαγευτικά τοπία (…) Ο Πίτερ ήταν ίσως μπροστά από το σκανδιναβικό κύμα που κινείται σε αυτό το πνεύμα», είχε δηλώσει στο AFP το 2023 η Ντανιέλ Νταστίγκ, ιδρύτρια του γαλλικού εκδοτικού οίκου.

Η αποβολή από το σχολείο και το πρώτο βιβλίο

Ο Μέι είχε από μικρός στραφεί στη συγγραφή. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 αποβλήθηκε από το σχολείο του, καθώς η επαναστατική του συμπεριφορά δεν συμβάδιζε με το σχολικό περιβάλλον. Το όνειρό του, ωστόσο, παρέμενε να γίνει συγγραφέας.

Το πρώτο του βιβλίο κυκλοφόρησε όταν ήταν 26 ετών.

Αργότερα δημιούργησε δύο σειρές για το BBC, ενώ συμμετείχε στη συγγραφή και την παραγωγή της «Machair», μιας σειράς στη σκωτσέζικη γαελική γλώσσα, η οποία διαδραματιζόταν στη νήσο Λούις.

Το 1996 αποφάσισε να εγκαταλείψει την τηλεόραση και να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία. Ακολούθησε το «Εγκλήματα στο Πεκίνο», το πρώτο βιβλίο μιας σειράς αστυνομικών μυθιστορημάτων με φόντο την Κίνα.