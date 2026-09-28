Θάνατος Μαζωνάκη: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Snapshot Η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια άλλαξε την κατάθεσή της, δηλώνοντας ότι παρέμεινε στο ιατρείο μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός κάλεσε τις εργαζόμενες στο σημείο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, προκαλώντας αναστάτωση.

Ο 58χρονος σύζυγος της γιατρού φέρεται να είπε στις εργαζόμενες ότι «ένας άνθρωπος πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο παραμένουν ενεργές και εκκρεμούν, με τις εργαζόμενες να εξετάζουν προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να εισέφερε η κατάθεση της 61χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας, η οποία εξετάστηκε σήμερα από τον 32ο τακτικό ανακριτή.

Άλλαξε την κατάθεσή της

Ειδικότερα, ενώ κατά την προανακριτική της εξέταση είχε αναφέρει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 16:15, με την ολοκλήρωση του ωραρίου της, σήμερα φέρεται να υποστήριξε ότι παρέμεινε στον χώρο και να περιέγραψε όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε ότι η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να μεταβούν στο σημείο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ περιέγραψε την αναστάτωση που επικράτησε στο ιατρείο.

Έμμεσος εκβιασμός

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι δεν είχε καμία περαιτέρω επικοινωνία με τη γιατρό μετά το περιστατικό, την οποία περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική. Για τον 58χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, με τις ίδιες να εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

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