GoFundMe: Ακύρωσε έρανο 281.000 δολαρίων για 81χρονο που εργάζεται ακόμα και έχει καρκινοπαθή σύζυγο

Η πλατφόρμα GoFundMe ακύρωσε έρανο 281.000 δολαρίων για 81χρονο εργαζόμενο, επιστρέφοντας τα χρήματα στους δωρητές λόγω παραβίασης των όρων χρήσης.

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GoFundMe: Ακύρωσε έρανο 281.000 δολαρίων για 81χρονο που εργάζεται ακόμα και έχει καρκινοπαθή σύζυγο
ΚΟΣΜΟΣ
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Η δημοφιλής πλατφόρμα GoFundMe προχώρησε στη διαγραφή μιας διαδικτυακής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων για έναν ηλικιωμένο άνδρα, επικαλούμενη παραβίαση των όρων παροχής υπηρεσιών.

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