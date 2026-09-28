Τέλος εποχής για τον Ροντ Στιούαρτ: «Ήρθε η ώρα να πω αντίο» - Ανακοίνωσε την τελευταία περιοδεία

Snapshot Ο Ροντ Στιούαρτ ανακοίνωσε ότι η περιοδεία «The Final Encore» το 2027 θα είναι η τελευταία μεγάλη περιοδεία της καριέρας του.

Η απόφαση ήρθε μετά από καρδιολογική επέμβαση για τοποθέτηση στεφανιαίου stent και προβλήματα υγείας που τον ανάγκασαν να ακυρώσει συναυλίες.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου 2027 στο Δουβλίνο και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου στο Ανόβερο, με στάσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο Howard Jones θα είναι ο support act στις συναυλίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Ο Στιούαρτ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεμονωμένων συναυλιών και νέων μουσικών projects μετά το τέλος των μεγάλων περιοδειών. Snapshot powered by AI

Έπειτα από περισσότερες από έξι δεκαετίες πάνω στη σκηνή, ο Ροντ Στιούαρτ ετοιμάζεται να πει το μεγάλο αντίο στις περιοδείες.

Ο 81χρονος θρύλος της ροκ ανακοίνωσε ότι το 2027 θα πραγματοποιήσει την τελευταία μεγάλη περιοδεία της καριέρας του, με τίτλο «The Final Encore», βάζοντας τέλος σε μια διαδρομή που ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη έφηβος και τον οδήγησε σε στάδια και αρένες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η απόφαση έρχεται λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την καρδιολογική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, όταν οι γιατροί εντόπισαν πρόβλημα στην καρδιά του και του τοποθέτησαν στεφανιαίο stent. Η επέμβαση τον ανάγκασε να ακυρώσει το υπόλοιπο της αμερικανικής περιοδείας του και να απέχει για εβδομάδες από τη σκηνή.

«Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη ζωή στον δρόμο»

Σε μήνυμά του προς τους θαυμαστές του, ο Ροντ Στιούαρτ παραδέχθηκε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη.

«Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη ζωή στον δρόμο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η «Final Encore» θα είναι «σίγουρα» η τελευταία του περιοδεία.

Ο ίδιος υπενθύμισε στο κοινό ότι τραγουδά από τα 19 του χρόνια τη μουσική που αγαπά και ευχαρίστησε για τη ζωή που του χάρισε η καριέρα του.

Ο Ροντ Στιούαρτ / AP

«Μου έδωσε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», είπε, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως σε αντάλλαγμα χάρισε και εκείνος όμορφες αναμνήσεις στους θαυμαστές του.

Η τελευταία περιοδεία θα ξεκινήσει στις 23 Απριλίου 2027 στο Δουβλίνο και θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου στο Ανόβερο της Γερμανίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Βερολίνο, η Πράγα, η Κοπεγχάγη και η Βουδαπέστη.

Ο Howard Jones στο πλευρό του

Στις συναυλίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, support act θα είναι ο Howard Jones, γνωστός για τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του ’80, όπως «What Is Love?» και «Like To Get To Know You Well».

Η περιοδεία αναμένεται να αποτελέσει ένα είδος αναδρομής στην καριέρα του Στιούαρτ, με τραγούδια που σημάδεψαν περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Η περιπέτεια υγείας που τον ανάγκασε να σταματήσει

Η ανακοίνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος μετά τους τελευταίους δύσκολους μήνες.

Ο Ροντ Στιούαρτ βρισκόταν ήδη στον δρόμο με την περιοδεία «One Last Time», όταν τον Ιούνιο αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλίες εξαιτίας οξείας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού, λαρυγγίτιδας και καταπόνησης των φωνητικών χορδών.

Τον ίδιο μήνα, σε συναυλία στη Γιούτα, χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά την εμφάνισή του και να χρησιμοποιήσει οξυγόνο, καθώς ένιωσε ότι ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, οι εξετάσεις αποκάλυψαν καρδιολογικό πρόβλημα και ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεφανιαίου stent. Οι γιατροί τού συνέστησαν να μείνει εκτός σκηνής για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.

Ο Ροντ Στιούαρτ / AP

Η σύζυγός του, Penny Lancaster, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι ο τραγουδιστής είναι πλέον «πολύ καλά» και έχει επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ο ίδιος είχε ευχαριστήσει δημόσια γιατρούς και νοσηλευτές, δηλώνοντας απογοητευμένος που αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλίες, αλλά αποφασισμένος να επιστρέψει.

Δεν εγκαταλείπει απαραίτητα τη μουσική

Η τελευταία περιοδεία δεν σημαίνει, πάντως, ότι ο Ροντ Στιούαρτ σκοπεύει να εξαφανιστεί από τη μουσική.

Ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεμονωμένων συναυλιών και νέων studio projects, ενώ στο παρελθόν είχε ξεκαθαρίσει ότι το τέλος των μεγάλων παγκόσμιων περιοδειών δεν ισοδυναμεί για εκείνον με πλήρη συνταξιοδότηση.

Έπειτα από δεκαετίες με τραγούδια όπως «Maggie May», «Sailing» και «Da Ya Think I'm Sexy?», ο Ροντ Στιούαρτ ετοιμάζεται πλέον για την τελευταία μεγάλη υπόκλιση.

Και θέλει να την κάνει με τον μόνο τρόπο που ξέρει.

Με μουσική, ροκ εν ρολ και, όπως υποσχέθηκε ο ίδιος, «ένα κολασμένο show».

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