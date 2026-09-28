Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Οι σκοτεινές τελευταίες ημέρες και η αγωνιώδης προσπάθεια της Σίντι Κρόφορντ

Snapshot Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ εισήχθη σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, μετά από επανεμφάνιση χρήσης ουσιών.

Η ψυχολογική και σωματική κατάσταση του είχε επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, με έντονα σημάδια εξάντλησης και νευρικότητας.

Οι γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντι Γκέρμπερ, είχαν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια και δαπάνες για την αποκατάσταση του γιου τους, παραμένοντας ενεργά παρόντες στη ζωή του.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ η αστυνομία διερευνά πιθανή υπερβολική δόση χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Υπάρχουν ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του μέσα στο κέντρο αποκατάστασης και αναφορές για πιθανή εισαγωγή ουσιών στον χώρο, χωρίς όμως επίσημη επιβεβαίωση. Snapshot powered by AI

Για χρόνια, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ επαναλάμβανε μια φράση που έμοιαζε να συνοψίζει ολόκληρη τη μάχη του: «Η ανάρρωση έχει να κάνει με την πρόοδο, όχι με την τελειότητα».

Και για ένα διάστημα, όλα έδειχναν πως πράγματι έκανε βήματα μπροστά.

Ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ εμφανιζόταν τους τελευταίους μήνες πιο ανοιχτός από ποτέ, μιλώντας μέσα από τα social media για την ψυχική του υγεία, τις εξαρτήσεις και την προσπάθειά του να ξαναβρεί τον εαυτό του. Σε βίντεό του είχε εξομολογηθεί ότι είχε αρχίσει «να βρίσκει ξανά τον δρόμο προς τον εαυτό του», αφήνοντας την εντύπωση ότι ίσως, αυτή τη φορά, η περιπέτεια που τον ακολουθούσε για περισσότερο από μία δεκαετία να έμπαινε σε μια νέα φάση.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, φαίνεται πως ήταν πολύ πιο σκοτεινή.

Σύμφωνα με μαρτυρία προσώπου από το οικογενειακό περιβάλλον στην Daily Mail, ο 27χρονος είχε επιστρέψει στη χρήση ουσιών πριν εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό του. «Έκανε χρήση πριν μπει στην αποτοξίνωση. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγε, γιατί δεν μπορούσε να κόψει τη συνήθεια».

Η εικόνα του, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, είχε αλλάξει δραματικά. Είχε αδυνατίσει πολύ, ήταν χλωμός και καταβεβλημένος, ενώ το πρόσωπό του είχε χάσει τα χαρακτηριστικά του νεαρού μοντέλου που κάποτε πόζαρε για κορυφαίους οίκους μόδας.

Ο Ράντε Γκέρμπερ με τη Σίντι Κρόφορντ, την Κάια Γκέρμπερ και τον Πρέσλεϊ Γκέρμπερ / AP

«Ήταν πραγματικά πολύ αδύνατος, το πρόσωπό του είχε γίνει ισχνό και ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση τις εβδομάδες πριν πεθάνει. Ήταν νευρικός, έτρεμε και κάποιες φορές δεν έβγαζαν νόημα όσα έλεγε», ισχυρίστηκε η ίδια πηγή.

Η ίδια περιέγραψε μια εικόνα που, όπως είπε, παρέπεμπε σε άνθρωπο υπό την επήρεια ισχυρών ουσιών, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό τι ακριβώς λάμβανε εκείνη την περίοδο.

«Δεν έμοιαζε σε τίποτα με το αγόρι των εξωφύλλων που ήταν κάποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρίσλεϊ είχε στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τη χρήση διαφόρων ουσιών και φαρμάκων, μεταξύ των οποίων οξυκωδόνη και κεταμίνη. Είχε περάσει επανειλημμένα από κέντρα αποκατάστασης, χωρίς όμως να κρύβει τον σκεπτικισμό του για την αποτελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, είχε πει αρκετές φορές ότι δεν πίστευε πως η αποτοξίνωση λειτουργούσε πραγματικά.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ δεν σταμάτησαν να προσπαθούν

Πίσω από τις δημόσιες εμφανίσεις, τα ταξίδια και τη λάμψη μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες οικογένειες του Χόλιγουντ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ φέρονται να έδιναν εδώ και χρόνια τη δική τους μάχη για να βοηθήσουν τον γιο τους.

Όπως υποστήριξε πρόσωπο από το περιβάλλον τους, το ζευγάρι είχε εξαντλήσει κάθε δυνατή επιλογή: «Δεν επρόκειτο να εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Δοκίμασαν ακόμη ένα κέντρο αποκατάστασης και είχαν τεράστια ελπίδα. Είχε μπει και βγει από αποτοξίνωση πολλές φορές και είχαν ξοδέψει μια περιουσία προσπαθώντας να τον βοηθήσουν να ξανασταθεί στα πόδια του».

Και οι δύο ήταν διαρκώς παρόντες στη ζωή του.

Ο Ράντι Γκέρμπερ με τη Σίντι Κρόφορντ / AP

«Ήταν υπερπροστατευτικοί και πολύ ενεργοί. Δεν αδιαφόρησαν. Τον πίεζαν ξανά και ξανά να γίνει καλύτερα. Έψαχναν συνεχώς και πίστευαν ότι έκαναν το σωστό».

Η Σίντι Κρόφορντ απέφευγε να μιλά δημόσια με λεπτομέρειες για τις εξαρτήσεις του γιου της. Παρ' όλα αυτά, η στήριξή της ήταν εμφανής μέσα από τα social media.

Τον περασμένο Μάρτιο, όταν ο Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι είχε υποβληθεί σε πειραματική θεραπεία με υψηλή δόση ιμπογκαΐνης στο Μεξικό, η μητέρα του τον είχε αποκαλέσει «πολεμιστή», εκφράζοντας δημόσια την περηφάνια της.

Για λίγο, φάνηκε ότι εκείνος πράγματι έβρισκε έναν νέο δρόμο.

Ο φόβος που έγινε πραγματικότητα

Καθώς όμως το καλοκαίρι προχωρούσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατάσταση άρχισε ξανά να ξεφεύγει.

Η επιδείνωση ήταν ιδιαίτερα έντονη τον τελευταίο μήνα της ζωής του. Πηγή κοντά στην οικογένεια υποστήριξε ότι είχε αλλάξει τόσο πολύ ώστε ακόμη και η φωνή του δεν ακουγόταν πλέον όπως πριν.

Ο μεγαλύτερος φόβος της οικογένειας ήταν ένας επικίνδυνος συνδυασμός ουσιών. Η φαιντανύλη, μάλιστα, φέρεται να ήταν κάτι που τους ανησυχούσε ιδιαίτερα.

Η επίσημη αιτία θανάτου του Πρίσλεϊ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / Getty Images Getty Images North America

Οι παρέες και οι «κακές επιρροές»

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στο περιβάλλον του 27χρονου. Πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον του Πρίσλεϊ υποστήριξε ότι υπήρχαν φίλοι στη ζωή του που επίσης έκαναν χρήση ουσιών και ότι αυτοί μπορεί να είχαν αποτελέσει αρνητική επιρροή.

Διευκρινίζεται, πάντως, ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αφορούν τον κύκλο των διάσημων φίλων του, στον οποίο περιλαμβάνονταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, η Σοφία Ρίτσι, ο Μπράντον Τόμας Λι και η Πάρις Χίλτον.

«Είχε και άλλους φίλους στο Λος Άντζελες που ήταν κάπως παράξενοι. Αλλά ζεις στους Hollywood Hills — γνωρίζεις κάθε λογής ανθρώπους», ανέφερε το ίδιο πρόσωπο.

Το κέντρο αποκατάστασης και τα αναπάντητα ερωτήματα

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται πλέον και το Resolutions Living, το κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα όπου ο Πρίσλεϊ είχε εισαχθεί λίγο πριν από τον θάνατό του.

Το κέντρο στεγάζεται σε πολυτελή κατοικία αξίας 7,7 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής του.

Για κάποιους ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ένας πρόωρος θάνατος έμοιαζε πλέον αναπόφευκτος. Ωστόσο, οι συνθήκες του θανάτου του μέσα σε έναν χώρο που είχε ως αποστολή να τον βοηθήσει να σωθεί παραμένουν ασαφείς.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ/ AP

«Όλοι θέλουν να μάθουν πώς πέθανε σε ένα κέντρο που υποτίθεται ότι θα τον έσωζε», ανέφερε πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας.

Η ίδια μαρτυρία άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να είχε καταφέρει να περάσει ουσίες μέσα στο κέντρο, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο.

Η νεκροψία ολοκληρώθηκε, αλλά οι απαντήσεις αργούν

Η νεκροψία-νεκροτομή έχει ήδη ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ωστόσο, η επίσημη αιτία θανάτου έχει αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Η Αστυνομία της Σάντα Μόνικα ερευνά την υπόθεση ως πιθανή υπερβολική δόση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Διαβάστε επίσης