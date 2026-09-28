Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Πατούλης: «Παρατηρώ μία ασυλία για το ιατρείο της Καρνεάδου»

Ο Γιώργος Πατούλης ανέφερε διαφοροποιήσεις στην κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου της Καρνεάδου σε σχέση με προηγούμενη κατάθεσή της

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Πατούλης: «Παρατηρώ μία ασυλία για το ιατρείο της Καρνεάδου»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπήρξε αναντιστοιχία ανάμεσα στα αιτήματα για άδεια λειτουργίας του ιατρείου και τα έγγραφα που είχαν υποβληθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
  • Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος στο ιατρείο δεν έγινε λόγω του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Το 2014 είχε γίνει καταγγελία για παράτυπη γνωμάτευση από μία εκ των κατηγορουμένων, που οδήγησε σε πειθαρχική επίπληξη χωρίς δόλο.
  • Ο πρόεδρος του ΙΣΑ εξέφρασε ανησυχία για ασυλία γύρω από το ιατρείο και αμφισβήτησε τη νόμιμη χρήση ιατρικού μηχανήματος χωρίς άδεια.
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Νέα στοιχεία για την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τον έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, έδωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατάθεση εργαζόμενης του ιατρείου, στις διαδικασίες ελέγχου που είχαν δρομολογηθεί, αλλά και σε παλαιότερη καταγγελία που είχε φτάσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και αφορούσε μία εκ των κατηγορουμένων γιατρών.

Αναφερόμενος στην κατάθεση της εργαζόμενης, ο πρόεδρος του ΙΣΑ υποστήριξε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα είχαν καταγραφεί σε προηγούμενη κατάθεσή της. «η μάρτυρας άλλα είχε καταθέσει πριν μέρες και άλλα τώρα, προφανώς η υπερασπισιτκή γραμμή είναι αυτή. Εμείς έχουμε μία έκθεση από την τριμελή επιτροπή που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ιατρείο, η οποία περιγράφει συγκεκριμένα πράγματα».

Η πλασμαφαίρεση και ο έλεγχος στο ιατρείο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Πατούλης στη θεραπεία που φέρεται να πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και στα έγγραφα που είχαν υποβληθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης.

Όπως είπε, υπήρχε αναντιστοιχία ανάμεσα στις δραστηριότητες που αναφέρονταν στα αιτήματα για την άδεια λειτουργίας και σε όσα προέκυψαν από τα έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο. «η ινουσφαίρεση είναι άλλο από την πλασμαφαίρεση που έλεγαν τα αιτήματα για άδεια λειτουργίας που είχαν κάνει. Στο αίτημα ζητούσαν άλλα πράγματα και είχαν προσάρτηση φωτοτυπιών που ζητούσαν διαφορετικά πράγματα.

Όταν είδαν το έγγραφο της ινουσφαίρεσης οι υπεύθυνοι που άνοιξαν το φάκελο είπαν να πάμε αιφνιδιαστικά για έλεγχο αλλά δεν προλάβαμε, καθώς συνέβη το δυστυχές γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΙΣΑ, ο αιφνιδιαστικός έλεγχος που είχε αποφασιστεί δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, καθώς μεσολάβησε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Η παλαιότερη καταγγελία στον ΙΣΑ

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε επίσης σε καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2014 και αφορούσε γνωμάτευση για ένα 9χρονο παιδί. Όπως διευκρίνισε, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σχετιζόταν με τη λειτουργία του ιατρείου, αλλά με την καταγγελλόμενη παράτυπη γνωμάτευση.

«Eμείς το 2014 είχαμε καταγγελία για παράτυπη γνωμάτευση που υπήρχε για 9χρονο παιδί και όχι για την λειτουργία του ιατρείου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα πειθαρχικό έλεγχο της κατηγορουμένης, όμως αποφασίστηκε μία απλή επίπληξη, καθώς θεωρήθηκε από το πειθαρχικό ότι δεν είχε δόλο».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ διερωτήθηκε παράλληλα γιατί δεν έχουν εμφανιστεί για να καταθέσουν πρόσωπα που, όπως ανέφερε, είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ιατρείο. «ποιοι είναι όλοι αυτοί που πήγαιναν στο ιατρείο και γιατί δεν πάνε να καταθέσουν».

Ερωτηθείς αν έχει κληθεί από τον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση, ο κ. Πατούλης απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει σχετική κλήση.

«Βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο»

Κλείνοντας, ο Γιώργος Πατούλης εξέφρασε προβληματισμό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα γύρω από το ιατρείο, επισημαίνοντας ότι πλέον η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών.

«Έχει αναλάβει η εισαγγελική αρχή, αλλά βλέπω μία ασυλία για το ιατρείο. Βάζουμε ως θέσφατο ότι η εργαζόμενη που κατέθεσε είπε την αλήθεια».

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα σχετικά με την παρουσία και τη χρήση συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος στην πρωτοβάθμια δομή, διερωτώμενος «πώς ένα μηχάνημα βρέθηκε σε πρωτοβάθμια δομή χωρίς άδεια από πουθενά», ενώ διευκρίνισε ότι «εμείς δεν δίνουμε άδειες μηχανημάτων».

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