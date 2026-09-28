Ζελένσκι: Δριμύ «κατηγορώ» για τις επιθέσεις ρωσικών drones κατά αμάχων στο Κίεβο

Snapshot Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις ρωσικών drones σε αγορά, σχολεία και σπίτια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Η επίθεση σε αγορά στη Σοφίισκα Μπόρσχαϊβκα προκάλεσε δύο θανάτους και περίπου δέκα τραυματισμούς.

Ο δήμαρχος Κιέβου ανέφερε εννέα τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, με έξι να νοσηλεύονται.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις ως τρομοκρατία, τονίζοντας ότι οι στόχοι είναι αποκλειστικά άμαχοι χωρίς στρατιωτικό νόημα.

Από το Σάββατο, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει 277 επιθέσεις με drones κατά της Ουκρανίας. Snapshot powered by AI

Ρωσικά drones έβαλαν στο στόχαστρο αγορά, σχολεία και σπίτια στο Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας με αποτέλεσμα 5 άμαχοι να χάσουν την ζωή τους. Οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση με drones έπληξε μια αγορά στη Σοφίισκα Μπόρσχαϊβκα, στα δυτικά προάστια του Κιέβου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2 άτομα και να τραυματιστούν περίπου 10.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι εννέα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν εδώ και καιρό εντατικές επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, κυρίως τη νύχτα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εξαπολύουν επιθέσεις σχεδόν αδιάκοπα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τις τελευταίες επιθέσεις, αναφέροντας ότι οι στόχοι ήταν άμαχοι και αυτό σημαίνει ότι οι ρωσικές επιθέσεις συνιστούν «τρομοκρατία».

«Μόνο σήμερα (σ.σ. Κυριακή), και μόνο στο Κίεβο, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη «χτύπησαν» δύο νηπιαγωγεία και δύο σχολεία, ένα συνηθισμένο κτίριο κατοικιών, ένα συνεργείο αυτοκινήτων, αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους και εγκαταστάσεις επικοινωνιών. Παντού στον κόσμο, μια τέτοια επιλογή στόχων θα χαρακτηριζόταν με μία μόνο λέξη: τρομοκρατία», ανέφερε στο Χ ο Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Η Ρωσία δεν έχει κανένα στρατιωτικό στόχο σε αυτό. Πρόκειται αποκλειστικά για μια προσπάθεια να καταρρακώσει τους ανθρώπους και να πληγώσει την κοινωνία μας όσο το δυνατόν πιο βαθιά. Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα...».Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, από το Σάββατο οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει 277 drones σε χτυπήματα κατά της Ουκρανίας.