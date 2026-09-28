Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση 12 μεταναστών - Ανάμεσά τους επτά ανήλικοι

Δύο αλλοδαποί συνελήφθηδαν στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά 12 μεταναστών, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση 12 μεταναστών - Ανάμεσά τους επτά ανήλικοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι συλλήψεις έγιναν μετά από ελέγχους σε δύο οχήματα στην παλιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης.
  • Οι μετανάστες δεν διέθεταν ταξιδιωτικά έγγραφα και δήλωσαν ότι πέρασαν παράνομα από την ελληνοτουρκική μεθόριο.
  • Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα που σχετίζονται με τη διακίνηση.
  • Οι συλληφθέντες θα προσαχθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τη δικαστική διαδικασία.
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Δύο ξεχωριστές υποθέσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας στη σύλληψη δύο αλλοδαπών. Συνολικά, στα δύο περιστατικά μεταφέρονταν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων επτά ανήλικοι.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία της παλιάς εθνικής οδού Καβάλας – Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς να σταματούν δύο οχήματα και να προχωρούν στις συλλήψεις των οδηγών.

Στην πρώτη περίπτωση, οι αρχές εντόπισαν στο ύψος του Νικομηδινού ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος υπήκοος Αλβανίας. Στο εσωτερικό του οχήματος βρίσκονταν έξι υπήκοοι Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους ήταν τέσσερα παιδιά.

Λίγο αργότερα, σε διαφορετικό σημείο της ίδιας οδικής αρτηρίας, στην περιοχή της Γερακαρούς, πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος. Αυτή τη φορά, στο όχημα που οδηγούσε ένας 48χρονος υπήκοος Ιταλίας επέβαιναν έξι υπήκοοι Αφγανιστάν. Μεταξύ τους βρίσκονταν τρεις ανήλικοι.

Χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα οι μετανάστες

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, κανένα από τα 12 άτομα δεν διέθετε τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα φέρεται να δήλωσαν στις αρχές, είχαν περάσει παράνομα στην Ελλάδα από την περιοχή της ελληνοτουρκικής μεθορίου.

Για τη μεταφορά τους, όπως ανέφεραν, είχαν καταβάλει χρήματα σε κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μεταναστών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των δύο αυτοκινήτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά, καθώς και χρηματικών ποσών και κινητών τηλεφώνων που εντοπίστηκαν στην κατοχή των εμπλεκομένων.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

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