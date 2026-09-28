Νετανιάχου: Η Αίγυπτος τον είχε προειδοποιήσει τρεις φορές για την επίθεση της Χαμάς

Snapshot Η Αίγυπτος προειδοποίησε τρεις φορές τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου για επικείμενη επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Αμπάς Καμέλ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου λίγες μέρες πριν την επίθεση, μετά από δύο προηγούμενες προειδοποιήσεις.

Οι αιγυπτιακές προειδοποιήσεις ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2023 και περιλάμβαναν προτροπή για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φάνηκαν να μην λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις, θεωρώντας την κατάσταση υπό έλεγχο.

Οι προειδοποιήσεις δεν περιείχαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το χρόνο ή την έκταση της επίθεσης της Χαμάς. Snapshot powered by AI

Τρεις φορές προειδοποίησε η Αίγυπτος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Αμπάς Καμέλ, τηλεφώνησε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες μόνο ημέρες πριν από την επίθεση της Χάμας προκειμένου να του μεταφέρει μια ακόμη προειδοποίηση και ενδείξεις για επικείμενη επίθεση από τη Γάζα, αφού είχαν αγνοηθεί δύο προηγούμενες προειδοποιήσεις από την Αίγυπτο.

Το δημοσίευμα ανέφερα ότι Αιγύπτιοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για πρώτη φορά το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2023 για τη γενική αστάθεια της κατάστασης στη Γάζα και προέτρεψαν το Τελ Αβίβ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Χαμάς για μια συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Καμέλ ταξίδεψε στο Ισραήλ και προειδοποίησε ότι «η κατάσταση στη Γάζα ήταν επείγουσα και μπορούσε να σκάσει στα μούτρα όλων», σύμφωνα με αξιωματούχους αραβικής κυβέρνησης, που επικαλείται η εφημερίδα. Ωστόσο, η ισραηλινή πλευρά φάνηκε να μην λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις και Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στον Καμέλ ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Αμπάς Καμέλ με τον Νετανιάχου στην πρωθυπουργική κατοικία του Ισραήλ τον Μάιο του 2021. GPO

Αυτό οδήγησε τον Καμέλ να τηλεφωνήσει στο γραφείο του Νετανιάχου για να επαναλάβει την προειδοποίηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα «οι Αιγύπτιοι συνέχισαν να προειδοποιούν το Ισραήλ μέχρι και 48 ώρες πριν από την επίθεση».

Το Ισραήλ διανύει μία ταραχώδη προεκλογική περίοδο και αυξάνονται τα δημοσιεύματα που φέρνουν στο φως πληροφορίες ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είχε πληροφορίες ότι επίκειται επίθεσης Χαμάς αλλά δεν έλαβε μέτρα για να την αποκρούσει. Στο παρελθόν ο Νετανιάχου αρνήθηκε ότι μίλησε με τον επικεφαλής της αιγυπτικής μυστικής υπηρεσίας πριν την επίθεση της Χαμάς.

Η Wall Street Journal επαναλαμβάνει τους πρόσφατους ισχυρισμούς ότι ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν τηλεφώνησε στον Νετανιάχου τον Σεπτέμβριο του 2023 για να τον προειδοποιήσει σχετικά με ενδείξεις επικείμενης επίθεσης της Χαμάς.Καμία από τις προειδοποιήσεις δεν περιείχε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ή την έκταση της προγραμματισμένης επίθεσης της Χαμάς, τονίζεται στο δημοσίευμα.