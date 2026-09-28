Φορητές τουαλέτες με ταχύτητα... ανέμου

Ήταν σαν να έτρεχαν για να προλάβουν...

Φορητές τουαλέτες, παρασύρθηκαν την Κυριακή από ισχυρούς άνεμους, οι οποίοι τις «ξήλωσαν» από τις θέσεις τους.

Στο βίντεο, φαίνονται 4 φορητές τουαλέτες να ακολουθούν η μία την άλλη, γλιστρώντας με ταχύτητα ανέμου μέσα στον χώρο του πάρκινγκ του Metlife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ.

Τμήματα της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ βρίσκονται σε συναγερμό λόγω θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων με το σύστημα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τις προγνώσεις να επηρεάζει την περιοχή μέχρι τη Δευτέρα.

Portable toilets were seen sliding across the parking lot of MetLife Stadium on Sunday, with parts of New York and New Jersey under states of emergency due to the nor’easter. The storm system will continue to impact the region through Monday. pic.twitter.com/xGDq7e1GOO — CBS News (@CBSNews) September 27, 2026

H η κακοκαιρία που έπληξε το σαββατοκύριακο τις παράκτιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών προκάλεσε «επικίνδυνες πλημμύρες και επικίνδυνες συνθήκες στις παραλίες, ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις» σε αρκετές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης το Σάββατο.

Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από την καταιγίδα, καθώς αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος σε σχεδόν ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Ένας 56χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από την πτώση ενός δέντρου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ενώ εργαζόταν για την Αρχή Στέγασης της Νέας Υόρκης (NYCHA).