Άννα Βίσση: Το πρώτο της μήνυμα μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Τι ένιωσε
Η Βίσση μοιράστηκε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram
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Συγκινημένη εμφανίστηκε η Άννα Βίσση για την αγάπη που εισέπραξε το Σάββατο το βράδυ στη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
]Η τραγουδίστρια μία ημέρα μετά θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε.
Η Βίσση μοιράστηκε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα στιγμιότυπο από τη συναυλία με την ίδια ιδιαίτερα χαρούμενη στη σκηνή και έγραψε: «Αυτό με κάνετε να νιώθω όταν βγαίνω στη σκηνή. Σας ευχαριστώ».
Και επίσης ανήρτησε αυτό το βίντεο:
Δείτε στιγμιότυπα της συναυλίας από βίντεο του Newsbomb:
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