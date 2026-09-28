Άννα Βίσση: Το πρώτο της μήνυμα μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Τι ένιωσε

Η Βίσση μοιράστηκε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Άννα Βίσση: Το πρώτο της μήνυμα μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Τι ένιωσε
LIFESTYLE
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Συγκινημένη εμφανίστηκε η Άννα Βίσση για την αγάπη που εισέπραξε το Σάββατο το βράδυ στη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

]Η τραγουδίστρια μία ημέρα μετά θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε.

Η Βίσση μοιράστηκε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα στιγμιότυπο από τη συναυλία με την ίδια ιδιαίτερα χαρούμενη στη σκηνή και έγραψε: «Αυτό με κάνετε να νιώθω όταν βγαίνω στη σκηνή. Σας ευχαριστώ».

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Και επίσης ανήρτησε αυτό το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DdzsdsyMr9Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Δείτε στιγμιότυπα της συναυλίας από βίντεο του Newsbomb:

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