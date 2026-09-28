Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» τα κινητά τηλέφωνα - Ποιους «καίνε» τα μηνύματα

Snapshot Τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ υπνοθεραπευτή και γιατρού αποτελούν κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία και μέθη πριν τον θάνατό του, με φωτογραφία που δείχνει την επιδεινούμενη κατάστασή του να αποστέλλεται στον υπνοθεραπευτή.

Ο υπνοθεραπευτής εξέφρασε ανησυχία και προσπάθησε να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του Μαζωνάκη πριν γίνει γνωστός ο θάνατός του.

Η 56χρονη γιατρός, προφυλακισμένη, χαρακτηρίζεται από τη θεία της ως εγωίστρια. Snapshot powered by AI

Αρχίζουν και «μιλούν» τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με μηνύματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες πλέον να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην ανακριτική έρευνα.

Το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου, στις 19:23, ο υπνοθεραπευτής και η Ιωάννα Γάκα αντάλλαξαν τα παρακάτω:

Υπνοθεραπευτής: «Ήρθε ο Μαζώ;»

56χρονη: «Ναι, ήρθε».

Εκείνη την ώρα, ο καλλιτέχνης υποβαλόταν σε υδροθεραπεία ενώ συζήτησε με τη γιατρό για περίπου μία ώρα για την πλασμαφαίρεση της επόμενης ημέρας για την οποία είχε αμφιβολίες. Λίγο αργότερα, η γιατρός στέλνει στον υπνοθεραπευτή ότι έχει καταφέρει να πείσει τον Μαζωνάκη να προχωρήσει στη θεραπεία την επόμενη ημέρα.

Στις 13:43 της 9ης Σεπτεμβρίου ο υπνοθεραπευτής επικοινωνεί ξανά με τη γιατρό.

Υπνοθεραπευτής: Ο Μαζωνάκης έχει φτάσει;

56χρονη: Όχι ακόμα.

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 14:45, η γιατρός τού στέλνει μήνυμα «Όλα καλά».

Μαζί με το μήνυμα, σύμφωνα με την κατάθεση, έστειλε και φωτογραφία του Μαζωνάκη, ο οποίος εμφανιζόταν με κλειστά μάτια ενώ όπως προκύπτει από την έρευνα του είχε χορηγήσει μέθη.

«Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται, άμα τη δείτε θα καταλάβετε, είναι κατακόκκινος. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ημιθανής. Εγώ νόμιζα ότι ο άνθρωπος κοιμάται και είναι καλά η διαδικασία. Θα έλεγε κάποιος όλα καλά και θα έστελνε αυτή τη φωτογραφία που κακώς την έστειλε επαναλαμβάνω», είπε ο υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα».

Στις 17:25, και αφού ο καλλιτέχνης είναι νεκρός στο «Ελπίς» ο υπνοθεραπευτής στέλνει νέο μήνυμα.

Υπνοθεραπευτής: «Ρε μπελά που βρήκαμε…. Ποιος τον συνοδεύει;»

56χρονη: «Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω και εγώ με τον Ηλία σε λίγο».

Υπνοθεραπευτής: «Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα. Μην βγει παραέξω η ιστορία. Αν θες να έρθω πες μου».

Όπως διευκρινίζει στην κατάθεσή του, με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσε να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του Γιώργους Μαζωνάκη μέχρι να γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Λίγο αργότερα πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης τον θάνατο του τραγουδιστή. Στις 18:01 στέλνει στη γιατρό:

Υπνοθεραπευτής: «Το ‘μαθες;».

56χρονη: «Ναι, μόλις».

Υπνοθεραπευτής: «Δεν το πιστεύω… σε πήρα στον λαιμό μου».

«Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

Για την ανιψιά της μίλησε η θεία της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού και μίας εκ των δύο ιδιοκτητών του ιατρείου της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, η θεία της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστέι στις φυλακές Κορυδαλλού μιλά για τη συμπεριφορά και τον τρόπο με τον οποίο επέλεγε να παρουσιάζεται στους γύρω της η Ιωάννα Γάκα.

Όπως αναφέρει, ξεχώριζε για το ιδιαίτερο στιλ και την προσεγμένη εμφάνισή της, ενώ συχνά έδινε την εντύπωση μιας γυναίκας που ήθελε να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.

«Τη βλέπαμε στην εκκλησία πολύ στολισμένη. Καμία σχέση με γιατρό. Πήγαινε τάχα στην Ιατρική αλλά τι γιατρός βγήκε; Γιατί ήταν λίγο φιγουρατζού, λίγο έτσι εγωίστρια, εγωιστική φάρα να το πω έτσι απλά. Γιατί κοίταζε ότι αυτή είναι και δεν είναι άλλος. Να σε βρει μπροστά σου και να σε πατούσε, δεν έδινε σημασία», ανέφερε χαρακτηριστικά η θεία της γιατρού.

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπολόγιζε κανένα, ότι αυτή ήτανε η πλούσια, η καλή στο χωριό και ντυμένη ωραία. Παπούτσια δωδεκάποντα, φούστες πάνω από το γόνατο, ρούχα πολυτελείας, ακριβά ρούχα. Δεν ήτανε 20, 50 γυναίκες στην εκκλησία. Αυτή διέφερε. Είχε το μαλλί ξανθό. Καθώς παντρεύτηκε, αυτή ήταν, όχι άλλη στο χωριό. Ήταν εγωίστρια. Έχουν σπίτι διώροφο σπίτι. Καλοπεριποιημένο, καλοφτιαγμένο».

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