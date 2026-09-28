Πλάκα: Ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές

Στον τόπο της τραγωδίας οι συγγενείς των θυμάτων

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πλάκα: Ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Πλάκα έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε παρακείμενα κτίρια από την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και ξεκινούν έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια.
  • Η έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου έμενε ζευγάρι ηλικιωμένων, με τις αρχές να διερευνούν τις αιτίες και να εξετάζουν τη σωλήνωση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990.
  • Κατασχέθηκαν ο μετρητής και τμήμα του αγωγού, τα οποία εξετάζονται σε εργαστήρια του Πολυτεχνείου για την πιστοποίηση και την τήρηση προδιαγραφών, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανάφλεξης από λαμπτήρα.
  • Όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, και για το διαμέρισμα είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας των εγκαταστάσεων τον Φεβρουάριο του 2026.
  • Αναμένονται εξετάσεις όλων των εμπλεκόμενων προσώπων από τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.
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Σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί σε παρακείμενα κτίρια από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα και η οποία στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και στο επίκεντρο των ερευνών για τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται το διαμέρισμα όπου έμενε το άτυχο ηλικιωμένο ζευγάρι στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, παίρνοντας προσωπικά αντικείμενα και ρούχα, ενώ άμεσα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι στα κτίρια ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει επηρεαστεί η στατικότητά τους.

Στον τόπο της τραγωδίας οι συγγενείς των θυμάτων

Στον τόπο της τραγωδίας μετέβησαν συγγενείς των θυμάτων, στην Πλάκα. Βρέθηκαν πάνω από τα χαλάσματα, αναζητώντας απαντήσεις και φωτογραφίζοντας το σημείο όπου χάθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι.

Η 36χρονη Φλορίντα και ο 37χρονος σύζυγός της Ίαν, ήταν νιόπαντροι και είχαν έρθει στην χώρα μας για τον μήνα του μέλιτος. Μαζί τους χάθηκαν ο αδελφός της και η τριών μηνών έγκυος γυναίκα του.

«Και οι τέσσερις είναι οι πιο υπέροχοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει ποτέ. Έμεινα ξύπνια όλη νύχτα καλώντας τα τηλέφωνά τους, με την ελπίδα ότι οι διασώστες θα μπορούσαν να τους ακούσουν και να τους εντοπίσουν», είπε φίλη της οικογένειας.

«Επικοινώνησαν μαζί μας από την αμερικανική πρεσβεία, την ημέρα που συνέβη, στην πραγματικότητα περισσότερες από 12 ώρες μετά από αυτό που συνέβη. Πήρε χρόνο να αντιληφθούν πως αγνοούνταν Αμερικανοί πολίτες και το επιβεβαίωσαν όταν (τα θύματα) δεν επιβιβάστηκαν στην πτήση επιστροφής τους για τις ΗΠΑ», είπε ξάδελφος του θύματος.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από το μοιραίο κτήριο

Στη δημοσιότητα έρχεται ένα αποκαλυπτικό βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ANT1, το οποίο ρίχνει φως στα κρίσιμα ευρήματα των ερευνών για την υπόθεση της έκρηξης στο μοιραίο κτήριο της Πλάκας. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ο παροχετευτικός αγωγός που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή, τον οποίο οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποκάλυψαν με προσεκτικές κινήσεις.

Η σύνδεση ξεκινά από τον κεντρικό αγωγό και εκτείνεται σε μήκος μικρότερο των δύο μέτρων μέχρι τον μετρητή, πρόκειται δε για εγκατάσταση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, όταν το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου συνδέθηκε για πρώτη φορά με το δίκτυο. Τόσο ο μετρητής όσο και το συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού έχουν κατασχεθεί και μεταφερθεί στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η σωλήνωση είναι πιστοποιημένη και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στη θέση του μετρητή διακρίνονται ήδη ίχνη καύσης, ενώ τις επόμενες ημέρες οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν και σε εκσκαφή του κεντρικού αγωγού.

Παρά το γεγονός ότι η ένταση του ωστικού κύματος εκτιμάται πως εντοπίζεται κυρίως στον δεύτερο όροφο, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης διαπιστώνουν –μέσω και γραφικών απεικονίσεων– ότι υπήρξε ανάφλεξη και στον χώρο του ισογείου. Πέρα από τον αγωγό και τον μετρητή, έχουν κατασχεθεί και άλλες συσκευές, με τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού της έκρηξης. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, δεν αποκλείεται το άναμμα ενός λαμπτήρα να έδωσε το μοιραίο έναυσμα.

Συγκλονιστικό είναι και το στοιχείο ότι όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους. Κεντρικό ζήτημα παραμένει το σημείο πρόκλησης της διαρροής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας των εγκαταστάσεων τον Φεβρουάριο του 2026, φέροντας την υπογραφή μηχανικού που βεβαίωνε την ασφαλή λειτουργία τους.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής.

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