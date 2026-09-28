Δημόσιο: Τι αλλάζει σε υπερωρίες και αποζημιώσεις - Έρχεται η ψηφιακή κάρτα

Snapshot Εισάγεται υποχρεωτικά ψηφιακή κάρτα για την καταγραφή ωραρίου και υπερωριών σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, σύμφωνα με το νέο νόμο 5331/2026 του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι καταγραφές ωραρίου θα διαβιβάζονται σε κεντρικό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών για εποπτεία και διαλειτουργία με τα υφιστάμενα συστήματα των φορέων.

Η χρήση βιομετρικής τεχνολογίας για την ταυτοποίηση παρουσίας προβλέπεται μόνο ως έκτακτο μέτρο σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται αυστηρός έλεγχος ή έχουν διαπιστωθεί παραβιάσεις ωραρίου.

Η ψηφιακή κάρτα θα εξαλείψει τις πλασματικές υπερωρίες, διασφαλίζοντας την πληρωμή μόνο των πραγματικών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.

Η αμοιβή των υπερωριών στο Δημόσιο θα υπολογίζεται με βάση τις καταγεγραμμένες ώρες στην ψηφιακή κάρτα, με τα μηνιαία ποσά να κυμαίνονται από 69 έως 323 ευρώ ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο και την κατηγορία υπαλλήλου. Snapshot powered by AI

Ψηφιακή κάρτα για την τήρηση του ωραρίου και την πληρωμή των πραγματικών υπερωριών θα χρησιμοποιούν υποχρεωτικά και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μετά τον ιδιωτικό τομέα το σύστημα οργάνωσης του χρόνου εργασίας με ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται και στο Δημόσιο και πλέον για κάθε υπάλληλο θα καταγράφεται αυτόματα η ώρα της εισόδου και της εξόδου από την υπηρεσία, οι μεταβολές του ημερήσιου ωραρίου, καθώς και οι πραγματικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

Το νέο σύστημα περνά στο Δημόσιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 102 του άρτι ψηφισθέντος νομοσχεδίου (ν. 5331/2026) του υπουργείου Εσωτερικών. Στο νέο σύστημα εντάσσονται οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, οι δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι, καθώς και προσωπικό που απασχολείται με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Εξαιρούνται οι φορείς που ήδη έχουν υποχρέωση σήμανσης ψηφιακής κάρτας εργασίας με βάση τον Κώδικα Εργατικού Δικαίου.

Επόπτευση

Η βασική αλλαγή είναι ότι η είσοδος και η εξόδου δεν θα αποτελούν απλώς εσωτερική διαδικασία κάθε υπηρεσίας. Οι καταγραφές θα διαβιβάζονται και θα διαλειτουργούν με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών. Με απλά λόγια, αν η ΕΡΓΑΝΗ βλέπει σε πραγματικό χρόνο την έλευση και την αποχώρηση ενός υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιεί ψηφιακή κάρτα, στο Δημόσιο τον ρόλο τον εποπτεία θα έχει το υπουργείο Εσωτερικών. Τα υφιστάμενα συστήματα ωρομέτρησης των φορέων θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μόνο εφόσον διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά τους με το νέο σύστημα.

Με την ψηφιακή κάρτα θα καταγράφονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, αλλά και κάθε μεταβολή του ημερήσιου ωραρίου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ηλεκτρονικό ιστορικό του χρόνου εργασίας κάθε υπαλλήλου. Την ευθύνη για τον έλεγχο της ορθής τήρησης του ωραρίου έχουν οι προϊστάμενοι των οργάνων μονάδων. Η πρόσβασή τους περιορίζεται στα στοιχεία των υπαλλήλων που εποπτεύουν, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και των αντίστοιχων συστημάτων ωρομέτρησης.

Ταυτοποίηση

Το πιο ιδιαίτερο σημείο της νέας ρύθμισης είναι η δυνατότητα χρήσης βιομετρικής τεχνολογίας για την ταυτοποίηση και την καταγραφή της φυσικής παρουσίας. Ωστόσο, αυτή δεν αποτελεί γενικό κανόνα, αλλά προβλέπεται ως εξαιρετικό μέτρο και μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Προϋπόθεση είναι να τεκμηριώνεται ειδικά ότι τα πιθανά μέσα ελέγχου είχαν ήδη εφαρμοστεί και αποδείχθηκαν ανεπαρκείς είτε κρίνονται εκ των προτέρων ακατάλληλα για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η βιομετρική τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, σε χώρους όπου απαιτείται αυστηρός έλεγχος πρόσβασης λόγω κρίσιμων υποδομών, διαβαθμισμένων εγκαταστάσεων ή ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. Προβλέπεται επίσης σε φορείς όπου έχουν διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενες και ουσιώδεις παραβιάσεις του ωραρίου έπειτα από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ή στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας.

Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο έρχεται να δώσει τέλος στο υπάρχον άδικο και αναποτελεσματικό καθεστώς της καταγραφής του ωραρίου των εργαζομένων. Σήμερα υπάρχουν φορείς που διαθέτουν τρεις διαφορετικούς τρόπους καταγραφής του ωραρίου απασχόλησης, που είναι: το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής του ωραρίου ή σύστημα σήμανσης με κάρτα (ρολόι), το μικτό σύστημα (ηλεκτρονικό και χειρόγραφο κυρίως λόγω διαφορετικών κτιρίων) και το χειρόγραφο (με υπογραφές) σύστημα.

Οι περισσότεροι οργανισμοί λόγω κτιριακής διασποράς δεν δύνανται να ελέγχουν κεντρικά με ηλεκτρονικό τρόπο την ωροσήμανση και σε αρκετές περιπτώσεις δεν γνωρίζει ή δεν ενημερώνεται η κεντρική υπηρεσία για την τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων σε υπηρεσίες που είχαν στεγάζονται σε άλλα κτίρια. Αποτέλεσμα της σημερινής πολυπλοκότητας είναι η καταστρατήγηση του ωραρίου εργασίας από μερίδα εργαζομένων, η μη αξιόπιστη καταγραφή των υπερωριών και εν τέλει η πληρωμή χρημάτων για υπερωριακή απασχόληση που δεν ελέγχεται επαρκώς.

Οι αλλαγές στις υπερωρίες και στις αποζημιώσεις

Με την ψηφιακή κάρτα μπαίνει τέλος στις πλασματικές υπερωρίες, καθώς πλέον θα καταγράφονται οι πραγματικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης και θα πληρώνονται όσοι τις πραγματοποιούν. Εκτός από το κόστος των υπερωριών στο Δημόσιο θα εξορθολογιστεί, καθώς ο κάθε υπάλληλος θα αμείβεται για τις ώρες που καταγράφτηκαν στην ψηφιακή κάρτα του.

Με το σύστημα των πληρωμών υπερωριών εγγράφονται σε μηνιαία βάση 20 έως 40 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, για ολόκληρα τμήματα, γίνουν δεν γίνουν, ενώ με την ψηφιακή κάρτα θα εγγράφονται μόνον όσες πραγματοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώνονται όσες υπερωρίες γράφονται στην ψηφιακή κάρτα των υπαλλήλων που τις πραγματοποιούν.

Σε πολλές περιπτώσεις ανέρχεται ότι οι υπερωρίες θα είναι λιγότερες και για μικρότερο αριθμό υπαλλήλων από τις πραγματικές υπερωρίες που πληρώνονται σήμερα. Η αμοιβή για τις υπερωρίες, στο Δημόσιο αντιστοιχεί στο 1/280 των βασικών αποδοχών των υπαλλήλων και μεταβάλλεται κάθε φορά που δίδονται αυξήσεις στους βασικούς μισθούς.

Για 20 και 40 ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης στο Δημόσιο, ανάλογα με την κατηγορία και το μισθολογικό κλιμάκιο του υπαλλήλου, τα μηνιαία ποσά που εισπράττουν οι δημόσιοι υπάλληλοι κυμαίνονται από 69 ευρώ έως 323 ευρώ μικτά. Το χαμηλότερο ποσό αφορά υπάλληλο ΔΕ στο ΜΚ1, με βασικό μισθό 968 ευρώ. Το ωρομίσθιο διαμορφώνεται στα 3,46 ευρώ και για 20 ώρες υπερωριακής απασχόλησης η αποζημίωση φτάνει τα 69,14 ευρώ, ενώ για 40 ώρες τα 138,29 ευρώ.

Στον αντίποδα, το υψηλότερο ποσό αφορά υπάλληλο ΠΕ στο ΜΚ19, με βασικό μισθό 2.264 ευρώ. Το ωρομίσθιο ανέρχεται σε 8,09 ευρώ, με αποτέλεσμα 20 ώρες υπερωρίας να αποδίδουν 161,71 ευρώ τον μήνα και οι 40 ώρες 323,43 ευρώ. Για νυχτερινή εργασία και εργασία Κυριακή και εξαιρέσιμων ημερών προβλέπονται υψηλότερες προσαυξήσεις, από 30% έως 45% επί του ωρομισθίου.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής»

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