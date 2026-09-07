Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές τους με το δώρο Χριστουγέννων

Όπως προκύπτει από την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε το οικονομικό επιτελείο σήμερα, το επίδομα θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2027

Παναγιώτης Βελισσάρης

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές τους με το δώρο Χριστουγέννων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους θα είναι 500 ευρώ μικτά και θα καταβληθεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2027.
  • Το καθαρό ποσό του επιδόματος θα κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του υπαλλήλου.
  • Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, με διαδοχικές αυξήσεις τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.
  • Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό θα επιφέρουν αύξηση αποδοχών κατά 80 ευρώ μικτά μηνιαίως ή 960 ευρώ ετησίως έως τον Ιανουάριο του 2028.
  • Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για την καταβολή του επιδόματος και τις αυξήσεις μισθών εκτιμάται σε 433 εκατ. ευρώ ετησίως για περίπου 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
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Στα 500 ευρώ μικτά θα διαμορφωθεί το επίδομα εορτών Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ 2026.

Όπως προκύπτει από την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε το οικονομικό επιτελείο σήμερα, το επίδομα θα καταβληθεί για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2027.

Για δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν μέρος του έτους το επίδομα καταβάλλεται αναλογικά για τους μήνες που υπηρετούν από 1/1/2027. Το δημοσιονομικό κόστος για τους περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, εκτιμάται ετησίως σε 433 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό ποσό κυμαίνεται από 257 έως 389 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Πίνακας: Καθαρό ποσό επιδόματος Χριστουγέννων Δημοσίων Υπαλλήλων

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Επιπλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στις αποδοχές τους βάση του κατώτατου μισθού, που αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028 από 920 ευρώ σήμερα, μέσω διαδοχικών αυξήσεων τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Το ανωτέρω σηματοδοτεί ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν κατά 80 ευρώ μικτά μηνιαίως ή 960 ευρώ ετησίως έως τον Ιανουάριο του 2028.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Υπό την υπόθεση ότι οι αποδοχές θα αυξηθούν κατά 40 ευρώ μικτά τον Απρίλιο του 2027 και επιπλέον 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε συνδυασμό με το επίδομα Χριστουγέννων θα λάβουν τις ακόλουθες αυξήσεις:

  • Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.447 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 562 ευρώ καθαρά, 327 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 235 ευρώ (26 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 964 ευρώ καθαρά, 327 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 637 ευρώ (52 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.
  • Δημόσιος υπάλληλος 29 ετών χωρίς παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.123 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 609 ευρώ καθαρά, 354 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 255 ευρώ (28 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 1.033 ευρώ καθαρά, 354 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 679 ευρώ (57 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.
  • Δημόσιος υπάλληλος 55 ετών χωρίς παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.956 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 495 ευρώ καθαρά, 288 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 207 ευρώ (23 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 841 ευρώ καθαρά, 288 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 553 ευρώ (46 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.
  • Δημόσιος υπάλληλος 24 ετών χωρίς παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ που αντιστοιχεί σε 933 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 669 ευρώ καθαρά, 389 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 280 ευρώ (31 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 1.136 ευρώ καθαρά, 389 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 747 ευρώ (62 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου.
  • Δημόσιος υπάλληλος 49 ετών με τρία παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 2.500 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.832 ευρώ καθαρά: Το 2027 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 1.944 ευρώ καθαρά, 311 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων πλέον 280 ευρώ (31 καθαρά μηνιαίως επί 9 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου, πλέον 1.353 ευρώ από τον μείωση του φόρου. Το 2028 θα λάβει επιπλέον σε σχέση με φέτος συνολικά 2.411 ευρώ καθαρά, 311 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων, πλέον 747 ευρώ (62 καθαρά μηνιαίως επί 12 μήνες) από την αύξηση βάσει του κατώτατου, πλέον 1.353 ευρώ από τον μείωση του φόρου.

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