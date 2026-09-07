Live - Η εξειδίκευση των μέτρων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, από το βήμα της 90ής ΔΕΘ 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος, παρουσιάζουν σε συνέντευξη Τύπου το πώς και πότε θα εφαρμοστούν οι ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε για τους πολίτες ο πρωθυπουργός.

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ΔΕΘ 2026: Η εξειδίκευση των μέτρων με παραδείγματα και πίνακες

Παρουσιάζουμε πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 διότι η οικονομία μας το επιτρέπει, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας τα μέτρα. Παρεμβαίνουμε σε τρεις άξονες, στο δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της παραγωγικής οικονομίας. Είναι τρεις άξονες μίας πολιτικής, επισήμανε ο υπουργός.

Στόχος μας το δημόσιο χρέος να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 και κάτω το 110% του ΑΕΠ έως το 2031, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο, καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από τον κατώτατο μισθό για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι περισσότεροι από έναν στους δέκα, είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός συνέχισε μιλώντας για τον μηδενισμό φόρου έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους, ενώ ακολούθησε η μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους, που γίνεται 400€ από 300€ που ήταν μέχρι σήμερα. Μαζί με την αύξηση που οι συνταξιούχοι θα πάρουν από την 1η Ιανουαρίου και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μπορούμε πλέον να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο για μία χρονιά, που σημαίνει πως απορροφά ένα σημαντικό μέρος του δημοσιοοικονομικού χώρου, όμως επιλέξαμε να το κάνουμε, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Θέλουμε κάθε πολίτης να αυξάνει το εισόδημά του με τις δυνατότητές του και τπάρχει και το πρόβλημα της Στέγης, για το οποίο προχωράμε στο Σπίτι μου 3, δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων

Όπως εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης, το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων είναι 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, 605 εκατ. ευρώ εντός του 2026 και συνολικά θα φτάσει τα 3,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο και κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αλλαγή νοοτροπίας με κουλτούρα αποταμίευσης: Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, ανοίγουμε δρόμους για το αύριο

Στη συνέχεια ο υπουργός μίλησε για αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με την πολιτική για τη νέα γενιά, εξηγώντας πως ο κουμπαράς για τη νέα γενιά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αφορά σύντομα καταθέσεις όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και τους παππούδες, τους νονούς και συγγενείς, ακόμη και ως δώρο γενεθλίων.

Με τις μέγιστες καταβολές, το ποσό θα είναι 49,404 ευρώ, τα μισά από τα οποία θα έχουν καταβληθεί από την πολιτεία. Με 3% απόδοση, το ποσό θα γίνεται 64.000 ευρώ, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερες αποδόσεις, είπε ο υπουργός, τονίζοντας πως το πιο σημαντικό εδώ, είναι η ιδέα. Δημιουργούμε μία πολιτική που δημιουργεί ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς για την ανάλυση των μέτρων. Η μεταρρύθμιση έχει κόστος 402 εκατομμύρια, από τον Μάρτιο 2027 που θα ανοίξουν οι δηλώσεις για τους 750.000 ελεύθερους επαγγελματίας.

Από αυτούς, περίπου 400.000 υπόκεινται σε τεκμήρια γιατί το τεκμαρτό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο και οι 200.000 είναι στον κατώτατο, όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

Το συνολικό κόστος του επιδόματος για τους συνταξιούχους είναι στα 880 εκατ. ευρώ, με τη φετινή αύξηση να είναι στα 301 εκατ. ευρώ, όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

Το συνολικό κόστος του επιδόματος για τους συνταξιούχους είναι στα 880 εκατ. ευρώ, με τη φετινή αύξηση να είναι στα 301 εκατ. ευρώ, όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

Τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους αφορούν σε όλους οριζοντίως, τόσο η αύξηση των 80 ευρώ όσο και το επίδομα των 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, όπως διευκρίνισε ο υπουργός.

Οι εργαζόμενοι θα πάρουν ολόκληρη τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%, αποκάλυψε ο κ. Πετραλιάς, από την 1η Απριλίου.

Οι παρεμβάσεις στο στεγαστικό

Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

ΔΕΘ 2026: Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

1. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική)

2. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

3. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

4. Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65

5. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

6. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

7. Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

8. Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

9. Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

11. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

12. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

Ο πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου στην ΔΕΘ 2026 Newsbomb.gr

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