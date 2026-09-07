Live - Η εξειδίκευση των μέτρων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026

Παρουσιάζουμε πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 διότι η οικονομία μας το επιτρέπει, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρύσα Γρίβα

Live - Η εξειδίκευση των μέτρων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη Θεσσαλονίκη, από το βήμα της 90ής ΔΕΘ 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος, παρουσιάζουν σε συνέντευξη Τύπου το πώς και πότε θα εφαρμοστούν οι ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε για τους πολίτες ο πρωθυπουργός.

Δείτε live:

ΔΕΘ 2026: Η εξειδίκευση των μέτρων με παραδείγματα και πίνακες

Παρουσιάζουμε πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 διότι η οικονομία μας το επιτρέπει, δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσιάζοντας τα μέτρα. Παρεμβαίνουμε σε τρεις άξονες, στο δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της παραγωγικής οικονομίας. Είναι τρεις άξονες μίας πολιτικής, επισήμανε ο υπουργός.

karta-1.jpg

Στόχος μας το δημόσιο χρέος να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029 και κάτω το 110% του ΑΕΠ έως το 2031, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο, καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από τον κατώτατο μισθό για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι περισσότεροι από έναν στους δέκα, είπε ο κ. Πιερρακάκης.

karta-2.jpg

Ο υπουργός συνέχισε μιλώντας για τον μηδενισμό φόρου έως 20.000 ευρώ για αγρότες και τρίτεκνους, ενώ ακολούθησε η μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους, που γίνεται 400€ από 300€ που ήταν μέχρι σήμερα. Μαζί με την αύξηση που οι συνταξιούχοι θα πάρουν από την 1η Ιανουαρίου και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, μπορούμε πλέον να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

karta-3.jpg

Η μείωση της προκαταβολής φόρου έχει δημοσιονομικό κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ μόνο για μία χρονιά, που σημαίνει πως απορροφά ένα σημαντικό μέρος του δημοσιοοικονομικού χώρου, όμως επιλέξαμε να το κάνουμε, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

karta-4.jpg

Θέλουμε κάθε πολίτης να αυξάνει το εισόδημά του με τις δυνατότητές του και τπάρχει και το πρόβλημα της Στέγης, για το οποίο προχωράμε στο Σπίτι μου 3, δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

karta-5.jpg
karta-6.jpg
karta-7.jpg

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων

Όπως εξήγησε ο κ. Πιερρακάκης, το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων είναι 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, 605 εκατ. ευρώ εντός του 2026 και συνολικά θα φτάσει τα 3,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2030. Κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο και κάθε μέτρο έχει τη χρηματοδότησή του, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αλλαγή νοοτροπίας με κουλτούρα αποταμίευσης: Κλείνουμε λογαριασμούς του χθες, ανοίγουμε δρόμους για το αύριο

Στη συνέχεια ο υπουργός μίλησε για αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με την πολιτική για τη νέα γενιά, εξηγώντας πως ο κουμπαράς για τη νέα γενιά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα αφορά σύντομα καταθέσεις όχι μόνο από τους γονείς, αλλά και τους παππούδες, τους νονούς και συγγενείς, ακόμη και ως δώρο γενεθλίων.

Με τις μέγιστες καταβολές, το ποσό θα είναι 49,404 ευρώ, τα μισά από τα οποία θα έχουν καταβληθεί από την πολιτεία. Με 3% απόδοση, το ποσό θα γίνεται 64.000 ευρώ, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερες αποδόσεις, είπε ο υπουργός, τονίζοντας πως το πιο σημαντικό εδώ, είναι η ιδέα. Δημιουργούμε μία πολιτική που δημιουργεί ένα πρώτο κεφάλαιο ζωής.

karta-8.jpg

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς για την ανάλυση των μέτρων. Η μεταρρύθμιση έχει κόστος 402 εκατομμύρια, από τον Μάρτιο 2027 που θα ανοίξουν οι δηλώσεις για τους 750.000 ελεύθερους επαγγελματίας.

Από αυτούς, περίπου 400.000 υπόκεινται σε τεκμήρια γιατί το τεκμαρτό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο και οι 200.000 είναι στον κατώτατο, όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

karta-10.jpg

Το συνολικό κόστος του επιδόματος για τους συνταξιούχους είναι στα 880 εκατ. ευρώ, με τη φετινή αύξηση να είναι στα 301 εκατ. ευρώ, όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

karta-9.jpg
karta-10.jpg

Το συνολικό κόστος του επιδόματος για τους συνταξιούχους είναι στα 880 εκατ. ευρώ, με τη φετινή αύξηση να είναι στα 301 εκατ. ευρώ, όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

karta-11jpg.jpg
karta-12jpg.jpg

Τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους αφορούν σε όλους οριζοντίως, τόσο η αύξηση των 80 ευρώ όσο και το επίδομα των 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, όπως διευκρίνισε ο υπουργός.

karta-13.jpg

Οι εργαζόμενοι θα πάρουν ολόκληρη τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5%, αποκάλυψε ο κ. Πετραλιάς, από την 1η Απριλίου.

karta-14.jpg
karta-15.jpg
karta-16.jpg
karta-17.jpg
karta-18.jpg

Οι παρεμβάσεις στο στεγαστικό

Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε την εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του στεγαστικού.

karta-19.jpg
karta-20.jpg

ΔΕΘ 2026: Τα 12 πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

1. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος για επιχειρήσεις (το 2027 στην περιφέρεια - το 2029 στην Αττική)

2. Αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας

3. Μείωση προκαταβολής φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φθάσει στο 50% (από φορ. έτος 2028)

4. Συνταξιούχοι: αυξάνεται στα 400€ η ετήσια ενίσχυση - για όλους άνω των 65

5. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000€ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

6. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων ως τα 20.000€

7. Σταδιακή αύξηση κατώτατου μισθού στα 1000€ σε 15 μήνες

8. Δημόσιοι υπάλληλοι: επίδομα Χριστουγέννων 500€ (από 12/2027)

9. Νέο Πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3» ύψους 2 δις €

10. Νέος επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα – το κράτος θα διπλασιάζει ό,τι καταθέτουν οι γονείς κάθε χρόνο – κουμπαράς άνω των 60.000€ στα 18

11. Μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά ως το 2029

12. Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων

mitsotakis-vellideio-deth-1.jpg

Ο πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου στην ΔΕΘ 2026

Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Φινλανδία: Άνδρας κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 361 παιδιά μέσω διαδικτύου

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπηρικά επιδόματα: Πότε ξεκινά η τιμαριθμοποίηση – Το ετήσιο όφελος για τους δικαιούχους

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Θα κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες

13:15LIFESTYLE

Ντόλι Πάρτον: Η νέα ανάρτηση στα social media της μετά τον θάνατό της - «Όλα θα πάνε καλά»

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορικό δυστύχημα στο Μαϊάμι: Οι συνομιλίες στον πύργο ελέγχου αμέσως μετά την τραγωδία με το 767 – Το Boeing προσγειώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στο διάδρομο

13:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για άνδρα που κυκλοφορούσε με μαχαίρι στην πλατεία Επταλόφου

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί, πότε θα μπορεί το παιδί να κάνει ανάληψη – Παραδείγματα

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Ζέστη και μελτέμια – Αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 79 χελωνάκια Caretta caretta βγήκαν μέσα από φωλιά κάτω από ξαπλώστρα στα Κολύμπια

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο μοναδικός επιστημονικά υποστηριζόμενος τρόπος για να χάσετε λίπος στην κοιλιά

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο – Χωρίς ρεύμα και τα Χανιά

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση F-4 Phantom: Την Τρίτη στα Ιωάννινα η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

12:29ANNOUNCEMENTS

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τέλεσε τα εγκαίνια του Περιπτέρου του στην 90η ΔΕΘ

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας

12:23MEETING POINT

Η απαξίωση της ΔΕΘ – Ύβρις για τους Θεσσαλονικείς και τη χώρα 

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Συναγερμός» σε ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ για την επικράτηση του AfD στη Γερμανία

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστρία απαγόρευσε τις μαντήλες στα σχολεία για κορίτσια κάτω των 14 ετών

12:16LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Νέα εμφάνιση στην παραλία μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της - «Boy or a girl?»

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Κωφούς Μαγνησίας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο – Χωρίς ρεύμα και τα Χανιά

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Live - Πιερρακάκης: Παρουσιάζουμε πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 - Η εξειδίκευση των μέτρων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026 για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί, πότε θα μπορεί το παιδί να κάνει ανάληψη – Παραδείγματα

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Οι ατάκες και τα στιγμιότυπα της βραδιάς - Βίντεο

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση F-4 Phantom: Την Τρίτη στα Ιωάννινα η κηδεία του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τζουντόκα μετατράπηκε σε μποξέρ - Ηττήθηκε και «ξάπλωσε» τον αντίπαλο του με κροσέ

10:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια - βίντεο ντοκουμέντο: Το θύμα της επίθεσης δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς - «Είδα δύο άτομα με κράνη να πυροβολούν και να φεύγουν» είπε μάρτυρας στο Newsbomb.gr

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

10:51ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αξίζει στην πόλη μας αυτό το χάλι» - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Ζητούν αλλαγές στην εξέδρα

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την πτώση της ανήλικης από όροφο ξενοδοχείου - Πώς έπεσε, αναζητούνται 2 άνδρες

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αγόραζε ναρκωτικά αξίας 400 ευρώ την εβδομάδα ο 43χρονος πατέρας του βρέφους - Ερωτήματα για τα έσοδά του

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD - Έβγαλε χολή ο Σαμαράς»

10:53WHAT THE FACT

Άνοιξαν τα στομάχια 778 καρχαριών-τίγρη: Η λίστα με τα περιεχόμενα είναι πραγματικά περίεργη

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χτύπησαν με κατσούνες ζευγάρι στη Μεσαρά – Αναζητούνται  δύο 17χρονοι και 25χρονος

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στους Κωφούς Μαγνησίας – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ