ΔΕΘ: Το χρονοδιάγραμμα των εξαγγελιών Μητσοτάκη – Όλα τα μέτρα για μισθούς, συντάξεις, οικογένειες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα συνολικό σχέδιο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, με ορίζοντα όχι μόνο την επόμενη διετία, αλλά και το 2031, από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με το κυβερνητικό επιτελείο να το χαρακτηρίζει ως «συμφωνία προόδου και ευημερίας» και να το συνοψίζει ως «μέρισμα ανάπτυξης για όλους».

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, ενισχύσεων σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, αλλά και έναν νέο κύκλο πολιτικών για τη στέγαση.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέτει μία σειρά από μεσομακροπρόθεσμους στόχους: Αύξηση της παραγωγικότητας και της μεταποίησης, επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, αλλαγές στην Παιδεία, αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα, «πράσινη» μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και περαιτέρω θωράκιση της χώρας.

Τα 12 βασικά μέτρα

Στον άμεσο οικονομικό και κοινωνικό πυρήνα του σχεδίου βρίσκονται 12 βασικές παρεμβάσεις.

Πρώτη είναι η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, με την εφαρμογή να προγραμματίζεται το 2027 στην περιφέρεια και το 2029 στην Αττική.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων. Οι συνεπείς επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις που προκύπτουν με βάση τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Παράλληλα, προβλέπεται επέκταση της μείωσης κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, καθώς και ειδική πρόνοια για τα ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

Στα νομικά πρόσωπα, η προκαταβολή φόρου μειώνεται κατά 5% ετησίως, με στόχο να υποχωρήσει στο 50%, από το φορολογικό έτος 2028.

Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το ίδιο ποσό προβλέπεται για ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Σημαντική παρέμβαση αφορά και τους αγρότες: Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται έως τα 20.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος των τρίτεκνων οικογενειών έως τα 20.000 ευρώ.

Στην αγορά εργασίας, ο κατώτατος μισθός εξακολουθεί να βρίσκεται σε «τροχιά» σταδιακής ανόδου, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ μέσα σε 15 μήνες.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται από τον Δεκέμβριο του 2027 μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά, το οποίο θα υπολογίζεται και στη σύνταξη.

Στον τομέα της κατοικίας, δρομολογείται το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, δημιουργείται ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», ένας ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για νεογέννητα. Το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, με στόχο ο λογαριασμός να μπορεί να ξεπεράσει τα 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 του χρόνια.

Στην ενέργεια τίθεται ο στόχος για σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το 2029, ενώ, από την 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνονται οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για όλες τις οικιακές παροχές.

Τέλος, προβλέπεται τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις μεταβολές των τιμών.

Ο «οδικός χάρτης» από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027

Οι εξαγγελίες συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής. Οι πρώτες παρεμβάσεις ξεκινούν ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ, ο κύριος όγκος των φορολογικών αλλαγών αποτυπώνεται στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται η καταβολή διπλού ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, αρχίζει η επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες στην αντλία, με νέο σύστημα.

Στις 30 Νοεμβρίου 2026, καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου, καθώς και το διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, για το φορολογικό έτος 2025.

Την ίδια ημερομηνία καταβάλλεται για πρώτη φορά η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Στα τέλη Δεκεμβρίου 2026, καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις Ιανουαρίου, με βάση τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη του ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για τους τρίτεκνους έως τα 20.000 ευρώ και τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα.

Την ίδια ημέρα μειώνονται οι χρεώσεις ΥΚΩ στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, από 6,9 ευρώ / μεγαβατώρα σε 3,45 ευρώ / μεγαβατώρα.

Τον Ιανουάριο του 2027, ξεκινούν δύο σημαντικές δράσεις: ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά», για βρέφη έως 2 ετών και το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3».

Μέσα στον Μάρτιο του 2027, κατά τη διαδικασία βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται η κατάργηση του φόρου για κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, όριο που αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Την 1η Απριλίου 2027 αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και αντίστοιχα οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, με την αύξηση να συμπαρασύρει τριετίες και επιδόματα. Την ίδια ημερομηνία μειώνονται κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Φορολογικές μειώσεις 884 εκατ. ευρώ το 2027

Κατά την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, από τα μέσα Μαρτίου έως τα μέσα Ιουλίου 2027, τίθεται σε εφαρμογή ένα πακέτο μειώσεων φόρων συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τη μείωση του φόρου εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ύψους 402 εκατ. ευρώ, βάσει της μείωσης που εφαρμόστηκε για το φορολογικό έτος 2026.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται, επίσης, η απαλλαγή των συνεπών επαγγελματιών από τις προσαυξήσεις που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού στον υπολογισμό του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος. Το μέτρο, μαζί με την επέκταση της μείωσης 50% στους μικρούς οικισμούς και τις ειδικές πρόνοιες για τα ταξί, έχει κόστος 170 εκατ. ευρώ.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη έχει κόστος 82 εκατ. ευρώ.

Για τα εισοδήματα από ακίνητα εισάγεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής ύψους 25%, με κόστος 90 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ιδρύματα και κληροδοτήματα, με κόστος 43 εκατ. ευρώ.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ο φορολογικός συντελεστής μηδενίζεται έως τα 20.000 ευρώ, με κόστος 87 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στον υπολογισμό του εισοδηματικού ορίου των 3.000 ευρώ για τον χαρακτηρισμό εξαρτώμενου τέκνου δεν θα συνυπολογίζονται οι συντάξεις λόγω θανάτου που λαμβάνει το παιδί. Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει κόστος 10 εκατ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων

Ημερομηνία Μέτρο Βασική πρόβλεψη 25/9/2026 Διπλό ενοίκιο Αναδρομικά για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, για το φορολογικό έτος 2024 01/11/2026 Επιστροφή ΕΦΚ αγροτών Έναρξη επιστροφής στην αντλία με νέο σύστημα 30/11/2026 Επιστροφή ενοικίου Επιστροφή για το φορολογικό έτος 2025 και διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς 30/11/2026 Ετήσια ενίσχυση ύψους 400€ Σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες Τέλη Δεκεμβρίου 2026 Αυξημένες συντάξεις Αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς 01/01/2027 Φορολογία τριτέκνων Μηδενικός συντελεστής φορολόγησης έως εισόδημα 20.000€ 01/01/2027 Αναπηρικά επιδόματα Τιμαριθμοποίηση των επιδομάτων 01/01/2027 Χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας Μείωση στα οικιακά τιμολόγια από 6,9 ευρώ σε 3,45 ευρώ / μεγαβατώρα Ιανουάριος του 2027 «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» Έναρξη ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφη έως 2 ετών Ιανουάριος του 2027 «Σπίτι μου 3» Έναρξη νέου στεγαστικού προγράμματος ύψους 2 δισ. ευρώ Μάρτιος του 2027 ΕΝΦΙΑ Κατάργηση σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία 01/04/2027 Κατώτατος μισθός Αύξηση κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στο Δημόσιο – Συμπαρασύρονται τριετίες και επιδόματα 01/04/2027 Ασφαλιστικές εισφορές Μείωση κατά 0,5% για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα Μάρτιος – Ιούλιος του 2027 Φορολογικό πακέτο Μειώσεις φόρων συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ 30/11/2027 Επιστροφή ενοικίου Νέα καταβολή για το φορολογικό έτος 2026 και διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς 30/11/2027 Ετήσια ενίσχυση 400€ Σε συνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες Τέλη Δεκεμβρίου του 2027 Αυξημένες συντάξεις Αύξηση βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς Δεκέμβριος του 2027 Επίδομα Χριστουγέννων Πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος ύψους 500€ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους, το οποίο θα υπολογίζεται στη σύνταξή τους

Τα 10 «άλματα» έως το 2031

Πέρα από τα μέτρα άμεσης οικονομικής ανακούφισης, ο πρωθυπουργός έθεσε από τη ΔΕΘ δέκα ευρύτερους στόχους για την επόμενη πενταετία, με ορίζοντα το 2031.

· Ανάπτυξη μέσω της παραγωγικότητας

Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη να στηριχθεί περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι το 2031, επιδιώκεται η μεταποίηση να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ, ενώ, στόχος είναι 300.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ενταχθούν στον βιομηχανικό αυτοματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέτει ως στόχο νέο ρεκόρ στις επενδύσεις.

· Κράτος κανόνων κι όχι προσωπικών διαμεσολαβήσεων μέσα από «παραθυράκια»

Δεύτερος στόχος είναι ένα κράτος που λειτουργεί με κανόνες και όχι μέσω προσωπικών διαμεσολαβήσεων και «παραθύρων» συναλλαγών.

Αιχμή αυτής της προσπάθειας αποτελεί η Συνταγματική Αναθεώρηση, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

· Η Ελλάδα στις 10 πρώτες χώρες της Ευρώπης σε ταχύτητα και ποιότητα Δικαιοσύνης

Στόχος είναι η Ελλάδα να κατατάσσεται μεταξύ των δέκα πρώτων ευρωπαϊκών κρατών ως προς την ταχύτητα και την ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Στα «εργαλεία» που προβλέπονται, περιλαμβάνονται ο Ψηφιακός Φάκελος Δικαστών, η δυνατότητα κάθε πολίτη να παρακολουθεί την πορεία της υπόθεσης, ο διπλασιασμός των εξωδικαστικών επιλύσεων, η επέκταση του νέου Δικαστικού Χάρτη και παρεμβάσεις στη Διοικητική Δικαιοσύνη.

· Το «Νέο Σχολείο» και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως «κεντρική πύλη» προς το Πανεπιστήμιο

Στην Παιδεία, το σχέδιο προβλέπει το Νέο Σχολείο και την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου ως κεντρικής πύλης προς το Πανεπιστήμιο.

· Προσιτή κατοικία για όλους

Η στεγαστική πολιτική αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού.

Ο στόχος είναι αρχικά η διάθεση 20.000 νέων ή ανακαινισμένων κατοικιών, η δημιουργία 8.500 επιπλέον φοιτητικών κλινών, η ένταξη ακόμη 10.000 δικαιούχων στα προγράμματα πρώτης κατοικίας και η κατασκευή 2.000 νέων διαμερισμάτων για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία νέου φορέα στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα αξιοποιεί τη δημόσια και δημοτική ακίνητη περιουσία.

· Αναγέννηση του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας

Στον αγροτικό τομέα, το ζητούμενο είναι η αύξηση της παραγωγικότητας ανά στρέμμα και ανά εργαζόμενο, με τελικό στόχο περισσότερες εξαγωγές.

Στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται αναδασμοί, Γεωπληροφοριακό Μητρώο Αγροτικής Γης, γεωργία ακριβείας, «έξυπνη» άρδευση, περισσότερα θερμοκήπια, συνεργατικά σχήματα, αγροδιατροφικά κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, Αγροτικά Λύκεια και νέα Αγροτικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

· «Πράσινη» και ανθεκτική Ελλάδα

Ο έβδομος στόχος αφορά την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και τις υποδομές.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το Κτηματολόγιο και οι Πολεοδομίες, η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση του νερού. Προβλέπεται ενοποίηση 700 διάσπαρτων φορέων, εκτός ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κεντρικός σχεδιασμός των έργων, ψηφιακή παρακολούθηση των απωλειών και σύνδεση των τελών με τη σωστή χρήση του νερού.

· Δημόσια Διοίκηση μεταξύ των καλύτερων της Ευρώπης

Στόχος είναι η Δημόσια Διοίκηση να συγκαταλέγεται στις καλύτερες της Ευρώπης ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών, την ψηφιακή διακυβέρνηση και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει καθολική κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών και αξιοποίηση της τεχνολογίας για την απλοποίηση της καθημερινότητας σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, η παρακολούθηση των τιμών και η αστυνόμευση των δρόμων.

· Ισχυρότερο κοινωνικό κράτος

Στο κοινωνικό κράτος τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι.

Προβλέπονται 50.000 επιπλέον δικαιούχοι vouchers για ποιοτική προσχολική φροντίδα, καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» και μακροχρόνια φροντίδα για 400.000 ηλικιωμένους.

Από το 2027, προβλέπονται δωρεάν οδοντιατρικοί έλεγχοι για 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε στοχευμένη διεύρυνση της αποζημίωσης των Συστημάτων Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης για ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

· Ισχυρή Πατρίδα

Ο τελευταίος στόχος αφορά την άμυνα και την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το 2030 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της αμυντικής της ισχύος, με Rafale, φρεγάτες Belh@rra και μαχητικά F–35, αλλά και η «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Στο σκέλος της Πολιτικής Προστασίας προβλέπονται νέα Canadair, ενώ στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας ο στόχος είναι μία σύγχρονη και καλά εκπαιδευμένη Αστυνομία.

Από το άμεσο εισόδημα, στη μακροπρόθεσμη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Το κυβερνητικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στη 90ή ΔΕΘ, επιχειρεί να συνδέσει τις άμεσες παρεμβάσεις στο διαθέσιμο εισόδημα με έναν ευρύτερο μετασχηματισμό της οικονομίας, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές.

Βραχυπρόθεσμα, το βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στη στήριξη των οικογενειών, των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών και των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και τη μείωση του κόστους στέγασης και ενέργειας.

Σε δεύτερο επίπεδο, ο στόχος είναι να αλλάξει η βάση πάνω στην οποία παράγεται η ανάπτυξη: Περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ισχυρότερη μεταποίηση, ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και του κράτους, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής.

Στον ορίζοντα του 2031, το κυβερνητικό αφήγημα μετατοπίζεται από τη διαχείριση των επιμέρους προβλημάτων σε ένα μοντέλο στο οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να έχει ισχυρότερη παραγωγική βάση, ταχύτερη Δικαιοσύνη, αποτελεσματικότερο κράτος, πιο προσιτή κατοικία, ισχυρότερο κοινωνικό «δίχτυ» και μεγαλύτερη αμυντική και ενεργειακή ασφάλεια.

Με αυτό το τρίπτυχο –άμεσες ελαφρύνσεις, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και δέκα στόχους έως το 2031– η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τις εξαγγελίες της 90ής ΔΕΘ ως ένα ενιαίο σχέδιο «προόδου και ευημερίας», με το ζητούμενο να είναι η μετατροπή της ανάπτυξης σε μετρήσιμο όφελος για νοικοκυριά, εργαζομένους, επιχειρήσεις και περιφέρεια.

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