Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν τα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Snapshot Καθιερώνεται επιπλέον εθνική σύνταξη 400 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο από το 2026 σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με βάση μόνο την ηλικία των 65 ετών.

Η νέα σύνταξη επεκτείνεται και σε άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και σε χήρες και χήρους από 60 ετών αν η σύνταξη χηρείας είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος.

Καταργείται ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και όλοι οι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα ενταχθούν σε ετήσιες αυξήσεις από το τέλος Δεκεμβρίου.

Συνταξιούχοι με σύνταξη 823 ευρώ θα λάβουν αύξηση 208 ευρώ ετησίως (2,4%), με συνολικό όφελος 608 ευρώ μαζί με το επίδομα των 400 ευρώ.

Για συνταξιούχους με σύνταξη 1.086 και 1.716 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα είναι 684 και 849 ευρώ αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Οι συνταξιούχοι θα δουν σημαντική ενίσχυση στις απολαβές τους με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για την καθιέρωση επιπλέον εθνικής σύνταξης ύψους 400 ευρώ, η οποία θα καταβάλλεται μόνιμα κάθε Νοέμβριο, ξεκινώντας από το 2026.

Η νέα αυτή παροχή επεκτείνεται σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, καθώς καταργούνται τα προηγούμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με μοναδική προϋπόθεση την ηλικία των 65 ετών.

Η αύξηση από 300 σε 400 ευρώ πλησιάζει το σημερινό ποσό της εθνικής σύνταξης που ανέρχεται σε 446 ευρώ.

Εκτός από τους συνταξιούχους, το επίδομα θα χορηγείται πλέον και σε άτομα με αναπηρία καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες, ενσωματώνοντας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με αυξημένες ανάγκες. Επιπλέον, οι χήρες και οι χήροι θα μπορούν να παίρνουν το επίδομα από τα 60 τους χρόνια, αντί των 65, εφόσον η σύνταξη χηρείας αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και ετήσιες αυξήσεις

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, όλοι οι 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα ενταχθούν στον κύκλο των ετήσιων αυξήσεων, καθώς ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται οριστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι 670.000 συνταξιούχοι που είχαν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν πλέον το σύνολο της αύξησης χωρίς εκπτώσεις. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως σταθερό μέρος της σύνταξης, χωρίς περαιτέρω προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, ένας συνταξιούχος με σύνταξη 823 ευρώ θα δει ετήσια αύξηση 208 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,4%, ενώ το συνολικό ετήσιο όφελος μαζί με το επίδομα των 400 ευρώ θα φτάσει τα 608 ευρώ. Για συνταξιούχους με σύνταξη 1.086 ευρώ και 1.716 ευρώ, το ετήσιο όφελος θα ανέλθει στα 684 και 849 ευρώ αντίστοιχα.