Λιβύη: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Σαράρα - Ζαουίγια μετά το μπλόκο ενόπλων

Άνοιξε ξανά το βράδυ του Σαββάτου ο στρατηγικός αγωγός πετρελαίου που συνδέει το νοτιοδυτικό κοίτασμα Ας Σαράρα με τον τερματικό σταθμό στο λιμάνι της πόλης Ζαουίγια της Λιβύης, βάζοντας τέλος σε ένα πολυήμερο μπλόκο ενόπλων. Η διακοπή της ροής του αργού προκάλεσε οικονομική αιμορραγία ύψους 95 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μόλις πέντε ημέρες.

Όπως ανακοινώθηκε με επίσημο δελτίο Τύπου της Εθνικής Επιχείρησης Πετρελαίου (ΕΕΠ), τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία η βάνα υπ’ αριθμόν επτά, επιτρέποντας την επανέναρξη της άντλησης. Τεχνικά και επιχειρησιακά κλιμάκια βρέθηκαν στο σημείο για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση του καυσίμου. Τον συγκεκριμένο αγωγό πετρελαίου διαχειρίζεται η κοινοπραξία Akakus, στην οποία συμμετέχουν η κρατική λιβυκή επιχείρηση μαζί με την ισπανική Repsol, τη γαλλική TotalEnergies, την αυστριακή ÖMV και τη νορβηγική Statoil. Η ένοπλη ομάδα είχε κατεβάσει τη στρόφιγγα από τη Δευτέρα, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση της παραγωγής. Η διοίκηση της ΕΕΠ απέφυγε να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα των ενόπλων ή τα αιτήματα που πρόβαλαν.

Η παρέμβαση του ΟΗΕ και το πολιτικό χάος

Την ίδια ώρα, η αποστολή υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε έντονη ανησυχία για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες πλήττουν την κυριότερη πηγή εσόδων των πολιτών, δημιουργούν ασφυκτική πίεση στα δημόσια οικονομικά και αναγκάζουν τη χώρα να καταφεύγει σε δαπανηρές εισαγωγές καυσίμων. Οι διακοπές στη λειτουργία εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων αποτελούν συχνό φαινόμενο πίεσης από τοπικές φατρίες. Κι όμως, η Λιβύη διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού σε ολόκληρη την Αφρική. Παραμένει ωστόσο βυθισμένη στον κατακερματισμό μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις να διεκδικούν την εξουσία: τη διεθνώς αναγνωρισμένη διοίκηση του πρωθυπουργού Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα στην Τρίπολη και εκείνη στα ανατολικά, την οποία ελέγχουν ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ και οι γιοι του.

Διαβάστε επίσης