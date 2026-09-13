Λιβύη: Διαψεύδει ότι έγινε ορμητήριο του Κιέβου κατά ρωσικών τάνκερ

Κατηγορηματική διάψευση εξέδωσε η κυβέρνηση της Τρίπολης σχετικά με πληροφορίες που φέρουν τη Λιβύη να παραχώρησε στρατιωτική βάση στις μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας, προκειμένου να εξαπολύουν επιθέσεις με θαλάσσια drones εναντίον ρωσικών δεξαμενόπλοιων στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN, χειριστές ναυτικών μη επανδρωμένων σκαφών της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών είχαν αναπτυχθεί στα βορειοδυτικά της χώρας από τα τέλη του 2025. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως η στρατιωτική βάση στη Μισράτα μετατράπηκε σε μυστικό ορμητήριο για χτυπήματα στον λεγόμενο «στόλο φάντασμα» της Μόσχας, με αντάλλαγμα την εκπαίδευση ντόπιων δυνάμεων. Το υπουργείο Άμυνας της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας απάντησε άμεσα. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, διευθέτηση ή συντονισμός για τη χρήση εθνικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε αποστολές που βρίσκονται εκτός του πλαισίου του κυρίαρχου λιβυκού κράτους.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αναζωπυρώνει το έντονο παρασκήνιο που εκτυλίσσεται στα ανοιχτά της βόρειας Αφρικής. Στις αρχές Μαρτίου, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς μεθανίου Arctic Metagaz τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από αιφνιδιαστικές εκρήξεις βόρεια της Σύρτης. Η Μόσχα κατηγόρησε ανοιχτά το Κίεβο, καταγγέλλοντας επιδρομή με θαλάσσια drones που εξαπολύθηκαν απευθείας από τις ακτές της Λιβύης. Κι όμως, οι αρχές στην Τρίπολη επιμένουν να αποσυνδέουν πλήρως τη χώρα από τον ρωσοουκρανικό πόλεμο, απορρίπτοντας κάθε ανάμειξη στη στοχοποίηση ξένων συμφερόντων.

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