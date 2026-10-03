Κόρινθος: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με το νεκρό 26χρονο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 5 άτομα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κόρινθος: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με το νεκρό 26χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με έναν νεκρό 26χρονο οδηγό.
  • Το αυτοκίνητο του 26χρονου εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα που οδηγούσε 18χρονος με δύο επιβάτες.
  • Η σύγκρουση προκάλεσε την πρόσκρουση και σε τέσσερις κολόνες, ενώ τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο οχημάτων.
  • Δύο από τους τραυματίες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
  • Ο 26χρονος υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.
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Ακόμη μια τραγωδία σημειώθηκε στους ελληνικούς δρόμους, όταν σημειώθηκε τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Πατρών, στο ύψος του Δέλτα Κορίνθου. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή ένας νεαρός ηλικίας 26 ετών, ενώ ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με δεύτερο Ι.Χ., το οποίο οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν ακόμη δύο 18χρονοι.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο της πόλης της Κορίνθου

Eurokinissi

Μετά τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα προσέκρουσαν και έκοψαν 4 κολόνες.Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι έξι επιβαίνοντες των δύο αυτοκινήτων, ενώ για τους δύο χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου για να απεγκλωβιστούν.

Τροχαιο

Τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο της πόλης της Κορίνθου.

Eurokinissi

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και νοσηλευτών, ο 26χρονος οδηγός υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.Η είδηση του θανάτου του νεαρού προκαλεί βαθιά θλίψη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI)

Τροχαίο δυστύχημα στην είσοδο της πόλης της Κορίνθου

Eurokinissi

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