Τα συστήματα που στηρίζουν τη ζωή στη Γη καταρρέουν: SOS από επιστήμονες

Ομάδα 60 επιστημόνων ανέλυσε μια σειρά δεικτών, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή, η μεταβολή της ακεραιότητας της βιόσφαιρας και οι αλλαγές στα αποθέματα γλυκού νερού

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Τα συστήματα που στηρίζουν τη ζωή στη Γη καταρρέουν: SOS από επιστήμονες
ΚΟΣΜΟΣ
6'
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  • Επτά από τα εννέα βασικά πλανητικά όρια βρίσκονται σε επικίνδυνα επίπεδα, με τέσσερα στην κόκκινη ζώνη υψηλού κινδύνου και τρία στην κίτρινη ζώνη αυξανόμενου κινδύνου.
  • Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από το αναμενόμενο, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα, μαζική λεύκανση κοραλλιών και πιθανή αποσταθεροποίηση της κυκλοφορίας του Ατλαντικού.
  • Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου πλησιάζει σε κρίσιμο όριο που μπορεί να το μετατρέψει σε σαβάνα, με σοβαρές συνέπειες για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία παγκοσμίως.
  • Η έκθεση προειδοποιεί για την ανάγκη άμεσης μείωσης των εκπομπών και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς ο χρόνος για αποτροπή μη αναστρέψιμων ζημιών εξαντλείται.
  • Παρά την κρίσιμη κατάσταση, υπάρχει ακόμη περιθώριο δράσης για την επιστροφή της Γης σε ασφαλή λειτουργία μέσω επείγουσας και αποφασιστικής περιβαλλοντικής πολιτικής.
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Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα συστήματα που υποστηρίζουν τη ζωή στη Γη καταρρέουν – με επτά από τους εννέα βασικούς δείκτες να βρίσκονται πλέον στη «ζώνη κινδύνου».

Μια ομάδα 60 επιστημόνων ανέλυσε μια σειρά δεικτών, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή, η μεταβολή της ακεραιότητας της βιόσφαιρας και οι αλλαγές στα αποθέματα γλυκού νερού.

Ανέφεραν ότι από τα εννέα «πλανητικά όρια» που επιτρέπουν την άνθηση της ζωής στον πλανήτη μας, τα επτά βρίσκονται στα χειρότερα επίπεδα από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Τέσσερις βρίσκονται στην κόκκινη ζώνη «υψηλού κινδύνου» και τρεις στην κίτρινη ζώνη «αυξανόμενου κινδύνου» – ενώ μόνο δύο παραμένουν στην «ασφαλή» πράσινη ζώνη.

Η έκθεση των επιστημόνων, με τίτλο «Planetary Health Check 2026», αναφέρει: «Οι επιπτώσεις της υπέρβασης των πλανητικών ορίων γίνονται όλο και πιο εμφανείς παντού γύρω μας.

«Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν τον τελευταίο χρόνο δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, προκαλώντας άνευ προηγουμένου κύματα καύσωνα στην ξηρά και στους ωκεανούς και τροφοδοτώντας καταστροφικά ακραία καιρικά φαινόμενα.»

Δείτε εδώ ολόκληρη την έκθεση

«Οι τροπικοί κοραλλιογενείς ύφαλοι έχουν υποστεί το σοβαρότερο φαινόμενο μαζικής λεύκανσης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, η διακοπή της κύριας κυκλοφορίας ανακύκλωσης του Ατλαντικού θεωρείται πλέον ένας πιθανός κίνδυνος ακόμη και σε σενάρια χαμηλών έως μέσων εκπομπών, ενώ οι μεγάλες μάζες πάγου της Ανταρκτικής ενδέχεται να έχουν ήδη αρχίσει να ολισθαίνουν προς τον ωκεανό.

«Με επτά από τα εννέα όρια να έχουν ξεπεραστεί, έχουμε ωθήσει τη Γη εκτός του «Ασφαλούς Χώρου Λειτουργίας» της – πράγμα που σημαίνει ότι μετατρέπουμε τη Γη από ένα ασφαλές σπίτι σε έναν τόπο γεμάτο κινδύνους που απειλούν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.»

«Έχουμε ακόμα περιθώριο να αντιστρέψουμε την κατάσταση, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να αναστρέφουμε τις τάσεις όσον αφορά τις εκπομπές και την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια», δήλωσε ο Νίκλας Κίτζμαν, συντάκτης της έκθεσης, στο Live Science. «Ο χρόνος μας εξαντλείται ραγδαία».

Σύμφωνα με την έκθεση, η κόκκινη ζώνη υποδηλώνει ότι έχει καταστεί πιθανή η «σοβαρή, μη αναστρέψιμη ζημιά σε βασικές λειτουργίες του πλανήτη».

Αποκαλύπτει ότι η κλιματική αλλαγή εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποφευχθεί η παγίωση μόνιμων αλλαγών.

Επίσης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την «εισαγωγή νέων ουσιών», αναφερόμενη στην απελευθέρωση τεχνητών ουσιών, όπως πλαστικά, συνθετικές χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα και άλλοι ρύποι.

Οι βιοχημικές ροές βρίσκονται επίσης σε αρνητικό έδαφος, υποδηλώνοντας τη σοβαρή διαταραχή των κύκλων θρεπτικών ουσιών της φύσης.

Η βιόσφαιρα της Γης βρίσκεται επίσης σε κίνδυνο, πράγμα που σημαίνει ότι έχει σημειωθεί σημαντική απώλεια ειδών, οικοσυστημάτων και οικολογικών λειτουργιών που συντηρούν τη ζωή στον πλανήτη μας.

Τα συστήματα διατήρησης της ζωής που βρίσκονται επί του παρόντος στην κίτρινη ζώνη είναι τα συστήματα γλυκού νερού της Γης, η χρήση της γης και η οξίνιση των ωκεανών.

Τα μόνα δύο μεγέθη που παραμένουν στην πράσινη ζώνη είναι η μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος – η αραίωση του στρώματος του όζοντος – και η συγκέντρωση αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, η οποία αναφέρεται στα αιωρούμενα σωματίδια που επηρεάζουν το κλίμα, τα πρότυπα βροχοπτώσεων και την ανθρώπινη υγεία.

Μεταξύ των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων που επισημαίνονται στην έκθεση συγκαταλέγεται το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο να ξεπεράσει ένα κρίσιμο όριο.

«Αν ξεπεράσει το σημείο καμπής, έως και το 70% του δάσους του Αμαζονίου θα μπορούσε να μετατραπεί από πλούσιο τροπικό δάσος σε ξηρή τροπική σαβάνα», έγραψε ο κύριος συντάκτης της έκθεσης, ο καθηγητής Κάρλος Νόμπρε, από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο.

«[Αυτό θα] απελευθέρωνε εκατοντάδες δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, με αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη απώλεια μυριάδων ειδών και τη μείωση της φυσικής κληρονομιάς της Γης.

«Οι επιπτώσεις που θα προκύψουν θα εκτείνονται πολύ πέρα από την ίδια την Αμαζονία, με σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα του κλίματος, την επισιτιστική και υδρική ασφάλεια, καθώς και την ανθρώπινη υγεία σε όλο τον κόσμο, όπως ο αυξημένος κίνδυνος επιδημιών.»

«Εκτός από μια οικολογική καταστροφή, η απώλεια του Αμαζονίου θα αποτελούσε ηθική πληγή: ένα σημάδι ότι αφήσαμε έναν από τους σπουδαιότερους ζωντανούς κόσμους της Γης να εξαφανιστεί υπό τη φροντίδα μας.»

Η έκθεση αναφέρεται επίσης συγκεκριμένα στον θαλάσσιο πυθμένα, ο οποίος υφίσταται ζημιές από την αλιεία βυθού και αντιμετωπίζει την αυξανόμενη απειλή της εξόρυξης σε βαθιά νερά.

Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί από πέρυσι, καθώς η πίεση σε διάφορα βασικά συστήματα υποστήριξης της ζωής συνεχίζει να αυξάνεται.

Η έκθεση, που συντάχθηκε από το Planetary Boundaries Science Lab, προειδοποιεί επίσης ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα αποτύχουν, εκτός αν προστατευθεί και αποκατασταθεί η φύση.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι τα δάση, οι υγρότοποι και άλλα οικοσυστήματα απορροφούν σήμερα τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, αλλά αυτές οι φυσικές δεξαμενές άνθρακα παρουσιάζουν σημάδια εξασθένησης καθώς επιδεινώνεται η περιβαλλοντική ζημιά.

Οι ερευνητές εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με τη χημική ρύπανση, προειδοποιώντας ότι τα μικροπλαστικά, οι «αιώνιες χημικές ουσίες» PFAS και χιλιάδες άλλες συνθετικές ουσίες απελευθερώνονται στο περιβάλλον με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι επιτρέπει η σωστή κατανόηση των επιπτώσεών τους.

«Υπάρχει χρόνος για δράση»

Παρά τις δυσοίωνες προοπτικές, η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. «Τα επιστημονικά δεδομένα είναι σαφή: Έχουμε ωθήσει τον πλανήτη πολύ πέρα από τον Ασφαλή Χώρο Λειτουργίας του», καταλήγει. «Παρά ορισμένες θετικές εξελίξεις, οι τρέχουσες προσπάθειές μας απέχουν πολύ από το να είναι επαρκείς. Το παράθυρο ευκαιρίας για δράση και αποφυγή μη αναστρέψιμων αλλαγών στενεύει – αλλά παραμένει ανοιχτό.

«Μέσω επείγουσας και αποφασιστικής δράσης, μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία μας προς τη βιωσιμότητα. Η επιστροφή στον Ασφαλή Χώρο Λειτουργίας αποτελεί το καθοριστικό καθήκον για ένα σταθερό και βιώσιμο μέλλον.»

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