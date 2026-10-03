Κρήτη: Έπεσαν 318 τόνοι νερού ανά στρέμμα στο Ξυλόσκαλο Χανίων μέσα σε δύο μέρες

Snapshot Στο Ξυλόσκαλο Χανίων έπεσαν 318 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες, με έντονες βροχοπτώσεις να πλήττουν την Κρήτη από την Πέμπτη έως τη Δευτέρα.

Η Πέμπτη κατέγραψε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, φτάνοντας έως και 200 χιλιοστά σε περιοχές του Ρεθύμνου.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν με ένταση έως τη Δευτέρα, συνοδευόμενες από ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους έως 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Υπάρχει απαγόρευση απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω θυελλωδών ανέμων, με άρση του απαγορευτικού να αναμένεται το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά καλύτερος με τοπικές βροχές στα ανατολικά και ηλιοφάνεια στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να παραμένουν έντονα μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Αυτή την ώρα έντονη βροχή σημειώνεται στα Χανιά και ιδιαίτερα στις περιοχές του Ασκύφου και της Σαμαριάς, όπου καταγράφονται περισσότερα από 120 χιλιοστά βροχής την ώρα.

Το meteo.gr κατέγραψε τον μεγάλο όγκο βροχής που σημειώθηκε στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού την Παρασκευή 2/10 και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Με βάση τον χρωματισμό των περιοχών φαίνεται ότι ο μεγαλύτερος όγκος βροχής έπληξε τα νότια Χανιά και ειδικά το Ξυλόσκαλο, όπου έφτασε τα 318 mm.

Σημειώνεται ότι το 1 mm βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου ή σε 1 τόνο νερού σε έκταση 1 στρέμματος. Στο φαράγγι της Σαμαριάς καταγράφηκαν 249 mm, ενώ στα Σχινοκάψαλα Λασιθίου έπεσαν συνολικά 165 mm.

Η Πέμπτη ήταν η ημέρα με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καθώς σε ορισμένους σταθμούς στο Ρέθυμνο καταγράφηκαν έως και 200 χιλιοστά μέσα σε μία ημέρα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός της επόμενες ώρες

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να πλήττουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τη Δευτέρα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού στο Νότιο Αιγαίο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να εξασθενήσουν προσωρινά το βράδυ του Σαββάτου, με νέα επιδείνωση από την Κυριακή και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΜΥ, η ένταση του καιρικού κύματος συνοδεύεται από εξαιρετικά ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους σε ολόκληρο το Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, διατηρώντας την επικίνδυνη αυτή δυναμική έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου.

Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στους πολίτες και πιστή τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ένταση.

Απαγόρευση απόπλου

Τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Αττικής, καθώς και άλλων νησιών, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, με την άρση του απαγορευτικού να αναμένεται για τις απογευματινές ώρες.

Τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα.

Τα πλοία παραμένουν δεμένα και στα λιμάνια των νησιών και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Εύβοια και την Κρήτη.

Καλύτερη η εικόνα στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα η κατάσταση είναι καλύτερη. Νεφώσεις και κατά τόπους βροχές αναμένονται στα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Μαγνησία και την ανατολική Στερεά έως την ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στην Εύβοια.

Βροχοπτώσεις θα σημειωθούν κατά διαστήματα και στις Κυκλάδες. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα και τη βόρεια χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ηλιοφάνεια και χωρίς σημαντικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι στη δυτική Ελλάδα θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ, ενώ το ενισχυμένο βορειοανατολικό ρεύμα θα επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και το Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 12 έως 25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 18 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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