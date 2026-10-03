«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει

Από το Κίεβο στην Αμβέρσα, ένα 21χρονο μοντέλο μιλά για τη δυσκολία να βρει σύντροφο και υποστηρίζει πως η εμφάνισή της λειτουργεί ως εμπόδιο.

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«Είμαι πολύ όμορφη για να βρω τον έρωτα»: Η 21χρονη που λέει πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει
ΚΟΣΜΟΣ
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Το να βρει έναν σύντροφο φαίνεται πως δεν είναι τόσο εύκολο όσο θα περίμενε κανείς για μια 21χρονη Ουκρανή που ζει στο Βέλγιο και εργάζεται ως μοντέλο.

Η Βερόνικα Βοβκ, η οποία εγκατέλειψε το Κίεβο μετά την έναρξη του πολέμου και πλέον ζει στην Αμβέρσα, υποστηρίζει ότι η εμφάνισή της έχει γίνει ένα από τα εμπόδια στην προσπάθειά της να βρει μια ουσιαστική σχέση. «Μου είναι δύσκολο να βγαίνω ραντεβού», λέει, εξηγώντας ότι αρκετοί άνδρες την αντιμετωπίζουν περισσότερο ως μοντέλο παρά ως άνθρωπο. Όπως υποστηρίζει, δεν θέλει έναν άνδρα που θα την προσεγγίσει απλώς και μόνο επειδή θεωρεί ότι το να βγαίνει με ένα μοντέλο προσθέτει κύρος στην εικόνα του.

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