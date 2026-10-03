Καιρός: Στο «κόκκινο» Κρήτη και Δωδεκάνησα - Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

Snapshot Η Κρήτη και το νότιο Αιγαίο βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω ισχυρών βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων έως το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Τα Δωδεκάνησα είναι σε πορτοκαλί προειδοποίηση με κακοκαιρία που θα επηρεάσει κυρίως τα νότια τμήματα από το μεσημέρι του Σαββάτου έως το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο καιρός συνοδεύεται από βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο, με την επικίνδυνη αυτή κατάσταση να διατηρείται έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Η ΕΜΥ προτρέπει τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα αυτοπροστασίας στις πληγείσες περιοχές λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς ανάλογα με την περιοχή, ενώ στα βόρεια και ανατολικά αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται το νότιο Αιγαίο, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για σφοδρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους με ισχύ έως το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν σήμερα Σάββατο ολόκληρη την Κρήτη. Η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων στο νησί τοποθετείται χρονικά από αργά τη νύχτα.

Την ίδια ώρα, σε καθεστώς πορτοκαλί προειδοποίησης βρίσκονται τα Δωδεκάνησα, όπου η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τα νοτιότερα τμήματα από το μεσημέρι του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΜΥ, η ένταση του καιρικού κύματος συνοδεύεται από εξαιρετικά ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους σε ολόκληρο το Αιγαίο. Η έντασή τους θα φτάσει τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, διατηρώντας την επικίνδυνη αυτή δυναμική έως τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στους πολίτες και πιστή τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας στις περιοχές όπου τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη ένταση.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα έως το βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα (Ρόδος) θα είναι έντονα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20 βαθμούς), 15 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 12 έως 25 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 22 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 18 έως 23 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 90 km/h), με σταδιακή μικρή εξασθένηση. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και μετά το μεσημέρι στο Κεντρικό και Βόρειο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80-90 km/h), με μικρή εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

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