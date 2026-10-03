Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Όταν ο Τσίπρας ανακάλυψε το Θεό

Ελεύθερος Τύπος: 7+1 μέτρα για το στεγαστικό

Η Καθημερινή: Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ κέντρου και δεξιάς

Τα Νέα: Συναινέσεις τολμηρές και ουσιώδεις

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.

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