Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Snapshot Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν συνοικία στην Πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αναφέρει πάνω από 1.400 Παλαιστίνιους νεκρούς από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο του 2025.

Η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 παραμένει εύθραυστη, καθώς δεν έχει συμφωνηθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς και η απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας και επανεξοπλισμό, ενώ η Χαμάς αρνείται τις κατηγορίες και κατηγορεί το Ισραήλ για υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν έξι απώλειες στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2025, εκ των οποίων πέντε είναι στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος του υπουργείου Άμυνας. Snapshot powered by AI

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν σήμερα επιδρομή σε συνοικία της Πόλης της Γάζας, όπου μεταξύ άλλων επλήγη πολυκατοικία με αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να βρουν τον θάνατο, ανακοίνωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι του παλαιστινιακού θύλακα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, ύστερα από μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι διαπραγματευτές δεν έχουν συμφωνήσει στους όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και εξαπολύει επιθέσεις παραβιάζοντας την εκεχειρία, έχει εντείνει τα πλήγματα με στόχο την οργάνωση τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την πλευρά της, η Χαμάς αρνείται ότι επιχειρεί να εξαπολύσει επιθέσεις ή να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της και κατηγορεί το Ισραήλ για υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει έξι απώλειες στη Γάζα: πέντε στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.

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