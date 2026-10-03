Σαουδική Αραβία: Ένας τραυματίας από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου των Χούθι στην επαρχία Ασίρ

Snapshot Ένας πολίτης τραυματίστηκε από θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε στην επαρχία Ασίρ της νότιας Σαουδικής Αραβίας.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης και αναχαιτίστηκε από τις δυνάμεις αεράμυνας.

Τα συντρίμμια του πυραύλου προκάλεσαν τον τραυματισμό, παρά την επιτυχή αναχαίτιση στον αέρα.

Η επίθεση αποτελεί μέρος συνεχών διασυνοριακών πληγμάτων στις νότιες μεθοριακές ζώνες της Σαουδικής Αραβίας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής παραμένουν σε διαρκή συναγερμό λόγω των τακτικών επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη νότια Σαουδική Αραβία έπειτα από την πτώση θραυσμάτων βαλλιστικού πυραύλου ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις δυνάμεις αεράμυνας, όπως ανακοίνωσε επίσημα η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA), το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Αχάντ Ρουφέιντα της νότιας επαρχίας Ασίρ. Παρότι η απειλή εξουδετερώθηκε στον αέρα από τις αντιαεροπορικές συστοιχίες, τα συντρίμμια που κατέπεσαν στο έδαφος οδήγησαν στον τραυματισμό ενός ατόμου, στο οποίο παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες.

Όπως γνωστοποίησαν οι σαουδαραβικές αρχές, ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε την Παρασκευή από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Η επίθεση εντάσσεται στην αλυσίδα διασυνοριακών πληγμάτων που εξαπολύονται συστηματικά κατά στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών στις νότιες μεθοριακές ζώνες του βασιλείου, διατηρώντας σε κατάσταση διαρκούς συναγερμού τις δυνάμεις ασφαλείας της περιοχής.

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