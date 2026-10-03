Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Τα συγχαρητήριά του προς την Ελλάδα για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον μήνα Οκτώβριο εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέσβης Μάικ Γουόλτς.

Σε τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αμερικανός αξιωματούχος συνεχάρη ανοιχτά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τη νέα θητεία στο ανώτατο όργανο του διεθνούς οργανισμού. Όπως ανακοινώθηκε, ο Μάικ Γουόλτς υπογράμμισε ότι προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τη μόνιμη αντιπρόσωπο της χώρας, πρέσβυ Αγλαΐα Μπαλτά, αλλά και με το σύνολο του ελληνικού διπλωματικού κλιμακίου στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής, το βάρος πέφτει στην ουσία της αποστολής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή στον άμεσο τερματισμό των ενόπλων συρράξεων και την έγκαιρη πρόληψη των πολέμων. Την ίδια ώρα, η ελληνική πλευρά αναλαμβάνει τη διαχείριση της ατζέντας σε μια περίοδο πυκνών εξελίξεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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