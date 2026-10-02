Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τ.Α. 90-67: Την... έπνιξε με επίδειξη δύναμης!

Ο Παναθηναϊκός με άμυνα για σεμινάρια εξαφάνισε τη Μακάμπι και επικράτησε δια περιπάτου των Ισραηλινών με 90-67, κάνοντας το τρία στα τρία και… τρομοκρατώντας τη μπασκετική Ευρώπη.  

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Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι Τ.Α. 90-67: Την... έπνιξε με επίδειξη δύναμης!
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Το θέμα δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το τρία στα τρία και συνεχίζει ακάθεκτος στη Euroleague. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αν και μισός παίζει μπασκετάρα και... τρομοκρατεί.

Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς "αιχμαλώτισαν" τη Μακάμπι παίζοντας μαγικά άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ενώ και στην επίθεση... σκορ και θέαμα.

Κορυφαίος για τους πράσινους ο γκαρσόν Γιαμπουσέλε, αλλά ο Man of the match σεν ήταν άλλος από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος "έγραψε" την πρώτη του εμφάνιση και ξεσήκωσε τον κόσμο.

Μετά από 4 συνεχόμενους πόντους του Σόρκιν, κάποιος θα έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα στην άμυνα, αλλά μόνο κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Οι “πράσινοι” μπήκαν και πάλι στο παρκέ με περίσσια διάθεση να παίξουν άμυνα και βγάζοντας πάρα πολύ ενέργεια έκαναν δύο κλεψίματα από τα οποία έθεσαν τον τόνο του αγώνα. Τα δύο κλεψίματα έβγαλαν την πρώτη φορά τον Μήτογλου για κάρφωμα και τη δεύτερη τον Γιαμπουσέλε για γκολ-φάουλ, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 9-4 στο πρώτο τρίλεπτο. Ο Κόλσον έγινε ο πρώτος παίκτης της Μακάμπι που έβρισκε το δρόμο για το καλάθι του Παναθηναϊκού και δε λεγόταν Σόρκιν, αλλά ο Μαντζούκας ήταν και πάλι… ζεστός και με τρίποντο έκανε το σκορ 12-6, πριν από το πρώτο τάιμ άουτ της βραδιάς.

Καλό το ξεκίνημα του Φρανσίσκο, πάτησε παρκέ ο Ντέιβις

Απόλυτος κυρίαρχος και στο επόμενο πεντάλεπτο ο Παναθηναϊκός, με τους “πράσινους” να συνεχίζουν να είναι εξαιρετικοί στην άμυνα και ταυτόχρονα με τον Φρανσίσκο στο παρκέ να τρέχουν το γήπεδο σε κάθε ευκαιρία. Ο Μήτογλου έκανε το 16-8, με τους Ντέιβις και Φρανσίσκο να περνάει στο ματς. Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ οδηγούσε τον Παναθηναϊκό εκ του ασφαλούς, 21-8, με 5 δικούς του πόντους, ενώ ο Ντέιβις άνοιξε λογαριασμό με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με 25-10.

“Θόλωσε” για λίγο ο Παναθηναϊκός

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με εξαιρετικό play του Ομπράντοβιτς μετά από τάιμ άουτ, αλλά η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή για τον Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχοι ήταν μπροστά στο σκορ με 28-12, αλλά ο Φρνασίσκο… θόλωσε και με τις κακές επιθετικές του επιλογές έδωσε το δικαίωμα στη Μακάμπι να μειώσει το σκορ. Το 28-18 ήταν… καλό για τον Παναθηναϊκό, με τους φιλοξενούμενους να χάνουν αρκετές ευκαιρίες να μειώσουν ακόμα περισσότερο και τελικά στο 14’ ο Λεσόρ τελείωσε πολύ ωραία τη φάση, ενώ στην επόμενη επίθεση μετά από συστημένη πάσα του Ντέιβις, ο Μπόνγκα με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 33-18.

Το ψηλό σχήμα του Ζοτς

Γκολ-φάουλ από τον Λούντμπεργκ και 35-21, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δοκιμάζει ένα αρκετά ψηλό σχήμα. Φρανσίσκο στο “1”, Μαντζούκας στο “2”, Ντέιβις στο “3”, Μπόνγκα στο “4” και Λεσόρ στο “5”. Ο Ντέιβις με τρίποντο έκανε το 38-21 και στην άμυνα του Παναθηναϊκού δεν πέρναγε… τίποτα. Μοναδικό μελανό σημείο το τρίτο φάουλ του Μπόνγκα, όπου στη θέση του πέρασε ο Γιαμπουσέλε, τρία λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Ο Παναθηναϊκός με εντυπωσιακή άμυνα κατάφερε να κρατήσει τη Μακάμπι στο 0 για σχεδόν πέντε λεπτά και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 43-24 και φτάνοντας τη διαφορά μέχρι και τους 20 πόντους.

Με το πόδι στο γκάζι και στην επανάληψη

Πολύ καλή η εκκίνηση του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο μέρος με τους “πράσινους” να βλέπουν τον Γιαμπουσέλε να το παίρνει πάνω του και να τους οδηγεί με ασφάλεια. Με 5 συνεχόμενους πόντους ο Γάλλος έκανε το 49-24 για να έρθει μετά ο Μαντζούκας και να πάρει τη σκυτάλη. Ο Έλληνας παίκτης με τρίποντο και εξαιρετικές επιθετικές επιλογές έκανε το 54-30, με δικούς του πέντε συνεχόμενους και ο Παναθηναϊκός για ένα ακόμα βράδυ είχε τελειώσει το παιχνίδι πολύ πριν της ώρας του.

Ο χρόνος του Ντέιβις και τα νεύρα του Ομπράντοβιτς με Καλαϊτζάκη

Ο Ντέιβις έπαιρνε όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να μπορέσει να βρει ρυθμό και με τρίποντο έκανε το 62-38, με τον Φρανσίσκο να μην είναι ξεκάθαρο στο βράδυ του και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει παράπονα από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη για τη διστακτικότητα του στην επίθεση. Η Μακάμπι στο τέλος της τρίτης περιόδου προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά και με σερί 0-5 έκανε το 62-43. Οι “πράσινοι” συνέχιζαν να ελέγχουν τα ριμπάουντ και να τρέχουν στον αιφνιδιασμό και με τρίποντο του Ντέιβις έκαναν το 68-43 στο τέλος της περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός για μία ακόμα φορά στη σεζόν είχε μετατρέψει το τελευταίο δεκάλεπτο τυπική διαδικασία. Ο κόσμος του "τριφυλλιού" είχε γεμίσει κάθε γωνιά του γηπέδου δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα και ανάγκαζε τους παίκτες του Ομπράντοβιτς να μη σταματάνε. Ο Μπόνγκα έφτασε τη διαφορά με τρίποντο μια ανάσα από τους 30 πόντους και ο Ντέιβις με τον Φρνασίσκο έκανε το 81-54, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

Τα Δεκάλεπτα: 25-10, 43-24, 68-43, 90-67

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