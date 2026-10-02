Κρήτη: Τουρίστας βρέθηκε μέσα στον Γαζανό ποταμό – Τον έσωσε περαστικός

Ένα περιστατικό το οποίο θα μπορούσε να είχε πάρει διαφορετική τροπή και να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, ένας Άγγλος τουρίστας βρέθηκε μέσα στον Γαζανό ποταμό, κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής.

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