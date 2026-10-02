Ναύπακτος: Αγριογούρουνα έκαναν... βόλτα σε αυλή σπιτιού στο Τρίκορφο
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- Αγριογούρουνα μπήκαν σε αυλή σπιτιού στο Τρίκορφο Ναυπακτίας και περιφέρονταν στον κήπο.
- Η παρουσία των αγριογούρουνων στην περιοχή δεν είναι μεμονωμένη, καθώς έχουν εμφανιστεί ξανά στο ίδιο σημείο.
- Κάτοικοι και παραγωγοί αναφέρουν ζημιές σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις εξαιτίας των ζώων.
Ένα ασυνήθιστο σκηνικό καταγράφηκε στο Τρίκορφο Ναυπακτίας, όταν αγριογούρουνα μπήκαν σε αυλή σπιτιού και έκαναν... βόλτα στον κήπο.
Στο βίντεο που δημοσίευσε το nafpaktianews.gr, τα ζώα φαίνονται να περιφέρονται στον χώρο, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.
Η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έχουν εμφανιστεί ξανά στο ίδιο σημείο.
Παράλληλα, κάτοικοι και παραγωγοί της περιοχής κάνουν λόγο για ζημιές που έχουν προκληθεί από τα ζώα σε καλλιέργειες και αγροτικές εκτάσεις.
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