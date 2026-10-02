Harrods: «Σοκαριστική» υπόθεση trafficking με δεκάδες γυναίκες

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, ο εκλιπών πρώην ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Harrods, φέρεται να εμπλεκόταν επί σειρά ετών σε εκτεταμένη διακίνηση δεκάδων γυναικών, με τις οποίες είχε σεξουαλικές επαφές, σύμφωνα με όσα παρουσίασαν ερευνητές σε Βρετανούς βουλευτές, όπως μεταδίδει η Washington Post.

Πολλά από τα θύματα, μεταξύ των οποίων νεαρές πωλήτριες από τα καταστήματα Harrods, μεταφέρονταν στο σπίτι και στα γραφεία του Αλ Φαγιέντ, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και με ελικόπτερο, όπου, σύμφωνα με ενημέρωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, υπέστησαν κακοποίηση από τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία.

Άλλες γυναίκες φέρεται να μεταφέρονταν στο εξωτερικό προκειμένου να συναντήσουν τον Αλ Φαγιέντ.

«Η έκταση της πιθανής εμπορίας ανθρώπων στην υπόθεση Αλ Φαγιέντ είναι βαθιά σοκαριστική», δήλωσε την Παρασκευή η Eleanor Lyons, επίτροπος της Βρετανίας για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας, σε δήλωσή της προς τη Washington Post.

Όπως σημείωσε, «η εμπορία ανθρώπων δεν σημαίνει απαραίτητα διέλευση συνόρων. Μπορεί να συμβεί μέσα σε μία πόλη ή ακόμη και μέσα σε ένα μόνο κτίριο. Σε αυτή την υπόθεση, μέρος της πιθανής διακίνησης φαίνεται ότι έλαβε χώρα αποκλειστικά μέσα στα ίδια τα Harrods».

Ο Αλ Φαγιέντ, αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος αιγυπτιακής καταγωγής, πέθανε το 2023. Ο γιος του, Ντόντι Αλ Φαγιέντ, διατηρούσε σχέση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και σκοτώθηκε μαζί της στο τροχαίο δυστύχημα του 1997.

Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ είχε στην ιδιοκτησία του τα Harrods από το 1985 έως το 2010.

Η Harrods δεν σχολίασε τις νέες καταγγελίες και παρέπεμψε σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, στην οποία καταδίκαζε τον Αλ Φαγιέντ και αναγνώριζε ότι η εταιρεία είχε αποτύχει να προστατεύσει τους εργαζομένους της που υπήρξαν θύματά του.

«Ως επιχείρηση, αποτύχαμε απέναντι στους εργαζομένους μας που υπήρξαν θύματά του και γι’ αυτό ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης