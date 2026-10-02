Η απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζει τις σχέσεις Βρετανίας-ΗΑΕ

Snapshot Η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες της Premier League, με τεχνητή διόγκωση εσόδων άνω των 900 εκατ. λιρών.

Η δικαστική απόφαση έχει προκαλέσει ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΑΕ, επηρεάζοντας τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων λιρών.

Τα ΗΑΕ έχουν επενδύσει περισσότερα από 30 δισ. λίρες σε βασικούς βρετανικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της άμυνας, βιοεπιστημών και τεχνολογίας.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ασκήσει έφεση και αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η Premier League δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τις κυρώσεις.

Η υπόθεση προκαλεί εσωτερικές τριβές στη βρετανική κυβέρνηση, με ανησυχίες για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της διαδικασίας και επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις. Snapshot powered by AI

Μια ιστορική δικαστική απόφαση εις βάρος της Μάντσεστερ Σίτι έχει προκαλέσει σημαντική ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την ώρα που διακυβεύονται επενδύσεις δισεκατομμυρίων λιρών.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα ΗΑΕ έχουν επενδύσει περισσότερα από 30 δισ. λίρες, περίπου 39,7 δισ. δολάρια, σε καίριους βρετανικούς τομείς, μεταξύ αυτών η άμυνα, οι βιοεπιστήμες και η τεχνολογία.

Οι δύο χώρες επιθυμούν να διατηρήσουν τη στενή οικονομική συνεργασία τους και μέσα στον Οκτώβριο έχει προγραμματιστεί επενδυτική σύνοδος. Ωστόσο, η δυσαρέσκεια και στις δύο πλευρές έχει ενταθεί μετά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Σε μια απόφαση με ιδιαίτερο βάρος, η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ανήκει σε συμφέροντα του Άμπου Ντάμπι, κρίθηκε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες που είχε απαγγείλει εις βάρος της η Premier League, έπειτα από τετραετή έρευνα.

Σύμφωνα με τα πορίσματα ανεξάρτητης επιτροπής που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, ο σύλλογος φέρεται να είχε διογκώσει τεχνητά τα οικονομικά του αποτελέσματα κατά περισσότερα από 900 εκατ. λίρες, περίπου 1,2 δισ. δολάρια.

Οι πιθανές κυρώσεις περιλαμβάνουν αφαίρεση βαθμών, βαριά πρόστιμα ή ακόμη και αποβολή από την Premier League.

Πλήγμα σε ένα σχέδιο «ήπιας ισχύος» 18 ετών

Η απόφαση αποτελεί μεγάλο πλήγμα για ένα εγχείρημα προβολής «ήπιας ισχύος» που διαρκεί εδώ και 18 χρόνια και στην κορυφή του οποίου βρίσκεται ο απώτατος ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, αδελφός του προέδρου των ΗΑΕ.

Υπό την ιδιοκτησία του και με πρόεδρο του συλλόγου τον Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει οκτώ πρωταθλήματα Premier League και έχει μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις στον κόσμο.

Αξιωματούχοι των ΗΑΕ έχουν προειδοποιήσει τη βρετανική κυβέρνηση ότι η αυστηρότητα της απόφασης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεσή τους για μελλοντικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πλευρά των Εμιράτων θεωρεί ότι οι ενέργειες της Premier League έχουν συνέπειες και για τις διμερείς σχέσεις σε κρατικό επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, Βρετανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επίσης ενοχλημένοι από τη στάση των ΗΑΕ.

Ορισμένοι στο Λονδίνο θεωρούν ότι πρόσωπα στο Εμιράτο ενδέχεται να γνώριζαν το εύρος των παρατυπιών της Μάντσεστερ Σίτι, παρότι επέμεναν ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ρήγματα και στη βρετανική κυβέρνηση

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και εσωτερικές τριβές στη βρετανική κυβέρνηση.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Σίτι για τις επενδύσεις τους, προκάλεσαν δυσφορία σε κυβερνητικά στελέχη που επιθυμούν η διαδικασία να παραμείνει πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές παρεμβάσεις.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν απάντησε σε αίτημα για τοποθέτηση.

Η ένταση έρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η υφιστάμενη επενδυτική συνεργασία πρόκειται να συζητηθεί ενόψει συνόδου του Άμπου Ντάμπι που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο αργότερα μέσα στον μήνα, με τους Βρετανούς αξιωματούχους να επιδιώκουν νέες επενδυτικές δεσμεύσεις.

Επενδύσεις δεκάδων δισεκατομμυρίων

Στο πλαίσιο της αρχικής πενταετούς συμφωνίας, το κρατικό επενδυτικό ταμείο των ΗΑΕ Mubadala, του οποίου ηγείται ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, είχε δεσμευτεί να επενδύσει 10 δισ. λίρες στη βρετανική οικονομία.

Στην πράξη, το συνολικό ύψος των επενδύσεων έχει πλησιάσει τα 30 δισ. λίρες.

Πρόκειται, πάντως, μόνο για ένα μικρό μέρος των παγκόσμιων επενδυτικών σχεδίων του Άμπου Ντάμπι.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Εμιράτου διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία άνω των 2 τρισ. δολαρίων, ενώ το Άμπου Ντάμπι σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,4 τρισ. δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει δεσμευτεί για επενδύσεις ύψους 46 δισ. δολαρίων στη Γερμανία.

Ποιος πλήρωνε τις χορηγίες της Μάντσεστερ Σίτι

Η ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των 949,9 εκατ. λιρών που είχαν καταγραφεί ως έσοδα από χορηγικές συμφωνίες του Άμπου Ντάμπι μεταξύ των αγωνιστικών περιόδων 2009/10 και 2017/18 χρηματοδοτήθηκε από την Abu Dhabi United Group (ADUG).

Η άμυνα αποτελεί επίσης βασικό πεδίο στις συνομιλίες μεταξύ Βρετανίας και ΗΑΕ, με την ανάγκη συνεργασίας να έχει αυξηθεί εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και της γενικότερης αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρείχε στρατιωτική υποστήριξη στα ΗΑΕ μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες οδήγησαν την Τεχεράνη σε αντίποινα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο.

Παρότι και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι οι συζητήσεις για την άμυνα είναι πολύ σημαντικότερες από το ποδόσφαιρο, η απόφαση της Premier League έχει εισαγάγει νέο πολιτικό παράγοντα έντασης στις διαπραγματεύσεις.

Παραμένουν επίσης ανοιχτά και άλλα ζητήματα, όπως ο φερόμενος ρόλος των ΗΑΕ στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν και η αποτυχημένη απόπειρα εξαγοράς της εφημερίδας The Telegraph με κεφάλαια που συνδέονταν με τα Εμιράτα.

Προσπάθεια εκτόνωσης

Οι δύο πλευρές επιχειρούν τώρα να περιορίσουν τις επιπτώσεις της υπόθεσης.

Σε συνέντευξή του σε βρετανικό μέσο ενημέρωσης την Τετάρτη, ο Μπέρναμ ευχαρίστησε το City Football Group, τον όμιλο στον οποίο ανήκει η Μάντσεστερ Σίτι, για τις επενδύσεις του στην πόλη του Μάντσεστερ.

«Θα ανησυχούσα πολύ αν τους χάναμε», δήλωσε ο Μπέρναμ.

«Έχουν υπάρξει ένας τεράστιος εταίρος στην οικοδόμηση του σύγχρονου Μάντσεστερ».

Η σχέση με τα ΗΑΕ έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Μπέρναμ και άλλα κορυφαία στελέχη της βρετανικής πολιτικής.

Λίγο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας τον Ιούλιο, ο Μπέρναμ είχε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Οι δύο άνδρες βρήκαν κοινό σημείο αναφοράς το Μάντσεστερ, όπου ο Μπέρναμ διετέλεσε δήμαρχος πριν αναλάβει την πρωθυπουργία.

Οι τεράστιες επενδύσεις των Εμιράτων σε προγράμματα αστικής ανάπλασης στο ανατολικό τμήμα της πόλης είχαν ενισχύσει σημαντικά και το πολιτικό προφίλ του Μπέρναμ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Βρετανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει κατ’ ιδίαν ότι οι έρευνες της Premier League βρίσκονται εκτός κυβερνητικού ελέγχου, καθώς η αθλητική εποπτεία και οι δικαστικές διαδικασίες δεν υπόκεινται σε κρατική παρέμβαση.

Προσφυγή της Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ανέφερε ότι «ο σύλλογος είναι αθώος ως προς τις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League και υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σώμα αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζει όλες τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση».

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει αποτελέσει ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαλεία άσκησης ήπιας ισχύος των ΗΑΕ.

Υπό την ιδιοκτησία του Σεΐχη Μανσούρ, ο σύλλογος βγήκε από τη σκιά της συμπολίτισσας Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ξεπέρασε τον ιστορικά πιο επιτυχημένο αντίπαλό του, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως μόνιμο διεκδικητή των τίτλων της Premier League.

Παράλληλα, προσέλκυσε ορισμένους από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι Σέρχιο Αγουέρο, Κέβιν Ντε Μπρόινε και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Κίνδυνος ντόμινο για το αγγλικό ποδόσφαιρο

Η Premier League δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τις κυρώσεις που θα επιβληθούν, όμως η ετυμηγορία απειλεί ήδη να προκαλέσει τεράστιες ανατροπές τόσο στην ίδια τη διοργάνωση όσο και ευρύτερα στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Οι τίτλοι που κατέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι κατά την περίοδο που ερευνήθηκε ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο ακόμη και για αξιώσεις αποζημιώσεων από αντίπαλους συλλόγους ή οπαδούς.

Αν και μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό να εξετάζεται η άσκηση ποινικών διώξεων, η ψευδής λογιστική απεικόνιση αποτελεί ποινικό αδίκημα στην Αγγλία και την Ουαλία και μπορεί να επισύρει ακόμη και ποινές φυλάκισης.

Παράλληλα, οι ελεγκτές του συλλόγου ενδέχεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο του Financial Reporting Council.

Καμία από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Από τη McLaren στη Μάντσεστερ Σίτι

Η βρετανική κυβέρνηση προβάλλει εδώ και χρόνια τους επενδυτικούς δεσμούς της με τα ΗΑΕ.

Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από την απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Μπέρναμ είχε δημοσιεύσει βίντεο στους σχεδόν ένα εκατομμύριο ακολούθους του στο TikTok μέσα από ένα σπορ αυτοκίνητο McLaren, δηλώνοντας:

«Αυτός είναι ο ήχος της Βρετανίας που αρχίζει ξανά να παράγει».

Οι δηλώσεις του έγιναν την περίοδο που η McLaren Automotive ανακοίνωσε επενδύσεις 500 εκατ. λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επένδυση αποτελεί μέρος μεγαλύτερης δέσμευσης της L’IMAD Holding, κρατικού επενδυτικού φορέα της κυβέρνησης του Άμπου Ντάμπι και μετόχου της McLaren Automotive.

Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού υπέρ των ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Σίτι έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ τοπικών βουλευτών.

Οι επικριτές θεωρούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν τη νομοθεσία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του Independent Football Regulator, του ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα που έχει αρμοδιότητα για την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Ντάουνινγκ Στριτ εξέδωσε αργότερα ανακοίνωση στην οποία ξεκαθάρισε ότι η Μάντσεστερ Σίτι «δεν βρίσκεται υπεράνω των κανόνων».

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