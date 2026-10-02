Μητσοτάκης από την Κατερίνη: Τα «γαλάζια γράμματα» που ειρωνεύτηκαν άλλαξαν την ευρωπαϊκή ατζέντα

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό ζητούμενο την αποφυγή μιας «ακατάσχετης παροχολογίας»

Μίλτος Τσεκούρας

Μητσοτάκης από την Κατερίνη: Τα «γαλάζια γράμματα» που ειρωνεύτηκαν άλλαξαν την ευρωπαϊκή ατζέντα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και αποφυγής ακατάσχετης παροχολογίας ενόψει των εκλογών του 2027.
  • Η ανεργία στην Ελλάδα έφτασε στο 7,4%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 25 ετών, αυξάνοντας τη διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων.
  • Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πλέον την ικανότητα να επηρεάζει τόσο την εθνική όσο και την ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.
  • Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία, γεγονός που αποδίδεται στην εμπιστοσύνη των αγορών προς το κυβερνητικό σχέδιο και πρόγραμμα.
  • Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να αξιολογήσουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2023 σε σχέση με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης.
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Με το βλέμμα στις εκλογές του 2027, τη δημοσιονομική σταθερότητα, την πορεία της οικονομίας και τον ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κατερίνη.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό ζητούμενο την αποφυγή μιας «ακατάσχετης παροχολογίας», υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στη διατήρηση των δημοσιονομικών εφεδρειών και στη στήριξη της κοινωνίας όπου υπάρχει ανάγκη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας, στις διεθνείς και γεωπολιτικές προκλήσεις, αλλά και στην παρουσία της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με αφορμή, μάλιστα, τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, έκανε έναν απολογισμό της κυβερνητικής πορείας από το 2023, καλώντας τους πολίτες να συγκρίνουν τις προεκλογικές δεσμεύσεις με όσα υλοποιήθηκαν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, επαναφέροντας τη φράση περί «γαλάζιων γραμμάτων» και υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να επηρεάζει όχι μόνο την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή ατζέντα.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Κατερίνη:

«Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα. Μας ειρωνεύτηκαν για “γαλάζια γράμματα”. Είναι τα ίδια “γαλάζια γράμματα” που μας εξασφάλισαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρώτο πιστοποιητικό Covid, το να αλλάξει η Ευρώπη τη μεταναστευτική της πολιτική.

Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Οι αγορές αναγνωρίζουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, πρόγραμμα και ξέρει να οδηγήσει πατρίδα σε ταραγμένα νερά και ότι εμείς θα προτάσσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο που χτίζουμε την οικονομική μας πολιτική.

Εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει.

Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία.

7,4%, το χαμηλότερο ποσοστό τελευταίων 25 ετών. Όσο μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη εργαζόμενου για καλύτερο μισθό.

Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης, είναι σημαντικό όλοι να κάνουμε ταμείο: τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 και τι κάναμε πράξη.

Σε 2 μέρες γιορτάζουμε τα 52α γενέθλιά μας της παράταξης που γεννήθηκε από Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραμανλή. Γιατί αυτή η παράταξη έδειξε ότι έχει διάρκεια; Γιατί προσαρμόζονταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών και παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει πάνω το συμφέρον των Ελλήνων και έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου.

Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε.

Σήμερα η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω πολιτικής αναταραχής. Τελειώνει η θητεία διαχρονικού φίλου Ελλάδας Μακρόν. Το επιτόκιο δανεισμού Γαλλίας 4,9%, της Ελλάδας στο 4,5%. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι αγορές αναγνωρίζουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, πρόγραμμα και ξέρει να οδηγήσει πατρίδα σε ταραγμένα νερά και ότι εμείς θα προτάσσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο που χτίζουμε την οικονομική μας πολιτική.

Εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει.

Και τώρα που είμαστε αντιμέτωποι με ενεργειακή κρίση, πόσο υπεύθυνη η πολιτική μας να κρατάμε εφεδρείες για να στηρίζουμε την κοινωνία.

Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται.

Και στις επιχειρήσεις που λένε “βοηθήστε μας με τις οφειλές μας” και ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των μικρομεσαίων εμπορικού κόσμου.

Όμως ξέρουμε ποια είναι τα όριά μας και υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία ενόψει εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία.

Χθες ανακοινώθηκαν στοιχεία ανεργίας 7,4%, το χαμηλότερο ποσοστό τελευταίων 25 ετών. Χαμηλή ανεργία σημαίνει περισσότερες δουλειές. Όσο μειώνεται η ανεργία, αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη εργαζόμενου για καλύτερο μισθό.

Για τα ταραγμένα γεωπολιτικά νερά.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εμπειρία ως δύναμη προωθητικής αλλαγής έχει μεγάλη αξία.

Να τοποθετούμε τη χώρα σωστά.

Την επόμενη εβδομάδα Ρούμπιο έρχεται μόνο στην Αθήνα και την ίδια στιγμή η Ελλάδα πρωταγωνιστεί και εντός της ΕΕ.

Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα. Μας ειρωνεύτηκαν για “γαλάζια γράμματα”. Είναι τα ίδια “γαλάζια γράμματα” που μας εξασφάλισαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρώτο πιστοποιητικό Covid, το να αλλάξει η Ευρώπη τη μεταναστευτική της πολιτική.

Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε, τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027».

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