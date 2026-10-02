Ισπανία: Έκρηξη οργής για τα ενοίκια - Στους δρόμους οι πολίτες και σενάρια για πρόωρες εκλογές

Snapshot κοινοβούλιο της Ισπανίας απέρριψε νομοθετικά διατάγματα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις.

Η Ένωση Ενοικιαστών ανακοίνωσε την συνέχιση των κινητοποιήσεων και την επέκταση της κατασκήνωσης διαμαρτυρίας στη Μαδρίτη, με στόχο την προκήρυξη γενικής απεργίας.

Τα διατάγματα προέβλεπαν απαγόρευση εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών έως το 2030 και παράταση του «παγώματος» των ενοικίων, αλλά καταψηφίστηκαν από το αυτονομιστικό κόμμα Junts και την αντιπολίτευση.

Υπάρχουν σενάρια για πρόωρες εκλογές τον Νοέμβριο, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίζει πολιτική αστάθεια και κριτική για διαχείριση κρίσεων.

Η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών αντί για περιοριστικά μέτρα στα ενοίκια, με αντιπολιτευόμενα κόμματα να ζητούν νέα νομοθετική προσέγγιση. Snapshot powered by AI

Οι διαδηλωτές στην Ισπανία δήλωσαν ότι θα επιστρέψουν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα και θα συνεχίσουν την κατασκήνωση διαμαρτυρίας στο κέντρο της Μαδρίτης, μετά την απόρριψη την Παρασκευή από το κοινοβούλιο της κυβερνητικής προσπάθειας να απαντήσει στη διογκούμενη οργή για τη στεγαστική κρίση.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο φωνάζοντας «τα κέρδη σας, η δυστυχία μας», καθώς οι βουλευτές καταψήφισαν το διάταγμα της κυβέρνησης μειοψηφίας, το οποίο είχε καταρτιστεί εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, καθώς η κοινοβουλευτική συζήτηση για τα μέτρα ανέδειξε τις βαθιές πολιτικές διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τον Νοέμβριο, εάν η νομοθεσία δεν εγκρινόταν.

Το γραφείο του Σάντσεθ αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

Η νομοθετική πρωτοβουλία προέβλεπε την απαγόρευση των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών έως το 2030, διετή παράταση του «παγώματος» των ενοικίων για τα υφιστάμενα μισθωτήρια συμβόλαια, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

«Στόχος μας είναι η γενική απεργία»

Τα διατάγματα καταψηφίστηκαν όταν οι βουλευτές του καταλανικού αυτονομιστικού κόμματος Junts, το οποίο κατά περίπτωση στηρίζει την αριστερή κυβέρνηση, συντάχθηκαν με την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα θα επιδείνωναν την κατάσταση, καθώς θα περιόριζαν την προσφορά κατοικιών.

Απορρίφθηκε επίσης δεύτερο διάταγμα που προέβλεπε την αυτόματη και επ’ αόριστον ανανέωση των συμβάσεων ενοικίασης.

Η Ένωση Ενοικιαστών, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στις κινητοποιήσεις, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει κανονικά στις μαζικές διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβερνητική συμμαχία.

Η έξωση της συνταξιούχου Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ την περασμένη εβδομάδα πυροδότησε διαμαρτυρίες σε ολόκληρη την Ισπανία.

Νέοι έστησαν σκηνές στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης και σε άλλες πόλεις για σχεδόν μία εβδομάδα, αναβιώνοντας μνήμες από τις κινητοποιήσεις και τις καταλήψεις κατά της λιτότητας που είχαν ξεσπάσει στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης της περιόδου 2008-2012.

«Η κατασκήνωση θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλες γειτονιές. Στόχος μας είναι η γενική απεργία», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών, Αλίθια ντελ Ρίο, μετά την απόρριψη των διαταγμάτων.

Η έξωση της Αμπασκάλ αναζωπύρωσε την οργή για το κόστος στέγασης, σε μια χώρα όπου πολλοί νέοι εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους ακόμη και μετά την ηλικία των 30 ετών.

Τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, με τη μέση τιμή να έχει φθάσει τα 1.176 ευρώ τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί στο 98,7% του μέσου μισθού ενός νέου ανθρώπου, σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας της Ισπανίας.

«Αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο»

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Σάντσεθ διαθέτει 147 έδρες στο κοινοβούλιο των 350 μελών και εξαρτάται από μικρότερα κόμματα, μεταξύ αυτών και το Junts, για την έγκριση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Junts, Μίριαμ Νογκέρας, δήλωσε ότι τα διατάγματα θα είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν.

«Η εξεύρεση κατοικίας θα γίνεται κάθε μέρα και πιο δύσκολη. Ευθύνη μας είναι να προσφέρουμε βεβαιότητα, όχι αβεβαιότητα», δήλωσε.

Κάλεσε παράλληλα την κυβέρνηση να εργαστεί πάνω σε νέο διάταγμα.

Κατά των μέτρων ψήφισε επίσης το αντιπολιτευόμενο Λαϊκό Κόμμα (PP).

«Η κατοικία δεν γίνεται πιο προσιτή μέσω διαταγμάτων. Γίνεται πιο προσιτή με την κατασκευή περισσότερων κατοικιών. Δεν πρόκειται να σας πούμε ψέματα, δεν θα είναι εύκολο και δεν θα συμβεί γρήγορα», δήλωσε ο βουλευτής του PP, Χουάν Μπράβο.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος τους τελευταίους μήνες βρίσκεται υπό πίεση τόσο για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα όσο και για καταγγελίες περί διαφθοράς στο κόμμα του, θα μπορούσε να κρίνει ότι η προκήρυξη εκλογών αποτελεί έναν τρόπο να αλλάξει την πολιτική ατζέντα, εκτίμησε ο Αλεχάντρο Κιρόγα, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

«Αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του Σάντσεθ να γίνει ξανά πρωθυπουργός», είπε ο Κιρόγα.

«Αντικαθιστώντας τη Θέουτα με τη Μαρίκαρμεν, διαμορφώνεις ένα νέο πλαίσιο για τη δημόσια συζήτηση».

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι θα καλωσόριζε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

«Αν ο πρωθυπουργός χρειαζόταν ένα αφήγημα για να προκηρύξει εκλογές και έτσι να επιχειρήσει να καλύψει υποθέσεις διαφθοράς για τις οποίες ακόμη δεν γνωρίζουμε, ας είναι. Έχει πλέον το άλλοθι — ας ορίσει ημερομηνία», δήλωσε ο Φεϊχόο σε συνέντευξη Τύπου μετά την ψηφοφορία.

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