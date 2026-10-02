Μάικ Τζέιμς: Χειρουργήθηκε στην Τουρκία - Εκτός για 7-9 μήνες

Snapshot O Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αποκατάστασης του αχίλλειου τένοντα στην Τουρκία.

Ο τραυματισμός του έγινε κατά τη διάρκεια αγώνα της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, χωρίς επαφή με αντίπαλο.

Ο 35χρονος γκαρντ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για 7 έως 9 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης.

Πριν τον τραυματισμό, ο Τζέιμς είχε πετύχει 11 πόντους και 3 ασίστ σε 22:30 λεπτά συμμετοχής.

Η Αναντολού Εφές δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αποθεραπείας του παίκτη. Snapshot powered by AI

Σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του αχίλλειου τένοντα υποβλήθηκε ο Μάικ Τζέιμς, όπως ανακοίνωσε η Αναντολού Εφές.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη τον σοβαρό τραυματισμό χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, 2:40 πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου στην αναμέτρηση της Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 3η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τζέιμς προσπάθησε να διεκδικήσει μια χαμένη μπάλα, όταν ξαφνικά βρέθηκε στο παρκέ, πιάνοντας αμέσως το κάτω μέρος του δεξιού ποδιού του. Οι συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο έσπευσαν κοντά του, με τον ίδιο να αποχωρεί τελικά από το γήπεδο με φορείο.

Μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του, ο 35χρονος γκαρντ είχε προλάβει να καταγράψει 11 πόντους και 3 ασίστ σε 22:30 λεπτά συμμετοχής.

Ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague, θα χρειαστεί πλέον να ακολουθήσει μακρά περίοδο αποθεραπείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τουρκικής ομάδας, ο Αμερικανός αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 7 έως 9 μήνες. Η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα εξαρτηθεί από την πορεία της μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Η Αναντολού Εφές δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα αποθεραπείας του παίκτη, ο οποίος πλέον επικεντρώνεται στην επιστροφή του στα παρκέ.

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