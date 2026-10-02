Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη
Την 71χρονη εντόπισαν συγγενείς της
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Μια 71χρονη γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της στον Αλμυρό Βόλου.
- Τη σορό της γυναίκας εντόπισαν συγγενικά της πρόσωπα.
- Το ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο Βόλου.
- Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διεξάγεται έρευνα.
Τραγικό τέλος στη ζωή της έβαλε μια γυναίκα ηλικίας 71 ετών στον Αλμυρό Βόλου.
Σύμφωνα με το gegonota.news, η 71χρονη φέρεται να απαγχονίστηκε μέσα στο σπίτι της και εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα.
Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό της στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:56 ∙ LIFESTYLE