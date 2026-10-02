Τραγωδία στον Αλμυρό Βόλου - 71χρονη βρέθηκε απαγχονισμένη

Snapshot Μια 71χρονη γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη στο σπίτι της στον Αλμυρό Βόλου.

Τη σορό της γυναίκας εντόπισαν συγγενικά της πρόσωπα.

Το ΕΚΑΒ μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο Βόλου.

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό και διεξάγεται έρευνα. Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος στη ζωή της έβαλε μια γυναίκα ηλικίας 71 ετών στον Αλμυρό Βόλου.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 71χρονη φέρεται να απαγχονίστηκε μέσα στο σπίτι της και εντοπίστηκε από συγγενικά της πρόσωπα.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό της στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αστυνομία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

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