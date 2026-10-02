Βουλή: Αγιασμός τη Δευτέρα για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

Snapshot Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη της 4ης Συνόδου της Βουλής από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Αμέσως μετά τον αγιασμό θα γίνουν οι εκλογές των Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος.

Η 3η Σύνοδος της τρέχουσας Βουλής ολοκληρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που αναρτήθηκε στην είσοδο της Βουλής.

Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Snapshot powered by AI

Με αγιασμό, που θα τελέσει στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, αρχίζουν, την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, οι εργασίες της Δ' Συνόδου της Κ' κοινοβουλευτικής περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Αμέσως μετά τον Αγιασμό (10:30 πμ) θα πραγματοποιηθεί η εκλογή των Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος (11:00 πμ).

Σήμερα, Παρασκευή, αναρτήθηκε στην είσοδο της Βουλής, το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της Γ' Συνόδου, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κων. Τασούλα και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη.

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