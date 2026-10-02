Βουλή: Αγιασμός τη Δευτέρα για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου

Ολοκληρώθηκε η 3η Σύνοδος της τρέχουσας Βουλής

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Βουλή: Αγιασμός τη Δευτέρα για την έναρξη των εργασιών της 4ης Συνόδου
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  • Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός για την έναρξη της 4ης Συνόδου της Βουλής από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
  • Αμέσως μετά τον αγιασμό θα γίνουν οι εκλογές των Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος.
  • Η 3η Σύνοδος της τρέχουσας Βουλής ολοκληρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα που αναρτήθηκε στην είσοδο της Βουλής.
  • Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
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Με αγιασμό, που θα τελέσει στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, αρχίζουν, την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, οι εργασίες της Δ' Συνόδου της Κ' κοινοβουλευτικής περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

Αμέσως μετά τον Αγιασμό (10:30 πμ) θα πραγματοποιηθεί η εκλογή των Κοσμητόρων και Γραμματέων του Σώματος (11:00 πμ).

Σήμερα, Παρασκευή, αναρτήθηκε στην είσοδο της Βουλής, το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο κηρύχθηκε η λήξη των εργασιών της Γ' Συνόδου, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κων. Τασούλα και τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη.

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