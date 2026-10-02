Ο Μητσοτάκης στην εκδήλωση για ένταξη του Ολύμπου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO

Snapshot Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως Μικτό Αγαθό, αναγνωρίζοντας την εξαιρετική φυσική και πολιτιστική του αξία.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα, καθιστώντας τον Όλυμπο έναν από τους σημαντικότερους προστατευόμενους τόπους παγκοσμίως.

Ο Όλυμπος φιλοξενεί σχεδόν 2.000 είδη φυτών και σπάνια είδη πανίδας, καθιστώντας τον σημαντικό οικολογικό θησαυρό της Ευρώπης.

Η ένταξη αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να προωθήσει ήπιες μορφές τουρισμού στην περιοχή.

Η Ελλάδα έχει πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο της UNESCO, με τον Όλυμπο να γίνεται το τρίτο μικτό αγαθό μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Snapshot powered by AI

Στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα του Ολύμπου χαρακτήρισε την επίσημη ένταξή του στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο.

Υπογράμμισε ότι κανείς μέχρι τώρα δεν είχε ασχοληθεί με την ανάδειξη της Εξέχουσας Οικουμενικής Αξίας του Ολύμπου.

Με τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος, η Ελλάδα αποκτά τρία μεικτά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Η σφραγίδα της UNESCO είναι διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνει η Πολιτεία, με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μετά τις εγγραφές του Ολύμπου, του Ζαγορίου και των Μινωικών Ανακτόρων, ο πρωθυπουργός προσδιόρισε ως επόμενο στόχο τη συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης.

«Εδώ φαίνεται και η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική, όλα τα τελευταία χρόνια: οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες» σημείωσε.

Αύξηση επιδόματος θέρμανσης σε εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης προέταξε ότι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται.

«Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει, έτσι, σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια» τόνισε.

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Ιστορική διάκριση: Ο Όλυμπος στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO

Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για την Ελλάδα αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Ο Όλυμπος, το υψηλότερο βουνό της χώρας και διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής μυθολογίας, εντάχθηκε επισήμως στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO, ύστερα από ομόφωνη απόφαση που ελήφθη κατά τη διάρκεια της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ορόσημο τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη διεθνή κοινότητα, καθώς ο Όλυμπος αναγνωρίζεται πλέον ως Μικτό Αγαθό Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μία από τις πλέον απαιτητικές κατηγορίες της UNESCO. Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται μόνο σε τόπους που διαθέτουν ταυτόχρονα εξαιρετική φυσική και πολιτιστική αξία, στοιχείο που καθιστά τον Όλυμπο έναν από τους σημαντικότερους προστατευόμενους τόπους στον κόσμο.

Με τη νέα αυτή εγγραφή, η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία και τόπους στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ ο Όλυμπος γίνεται το τρίτο ελληνικό μικτό αγαθό, μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος.

Το βουνό των θεών αποκτά παγκόσμια αναγνώριση

Με υψόμετρο 2.918 μέτρα, ο Όλυμπος δεσπόζει ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αποτελώντας όχι μόνο την υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας αλλά και ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του ελληνικού πολιτισμού.

Για χιλιάδες χρόνια υπήρξε ταυτισμένος με την ελληνική μυθολογία ως η κατοικία των Δώδεκα Ολύμπιων Θεών. Οι αναφορές στον Όλυμπο διατρέχουν ολόκληρη την αρχαία ελληνική γραμματεία, από τα Ομηρικά Έπη μέχρι τη «Θεογονία» του Ησιόδου, ενώ η παρουσία του στη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την τέχνη και την επιστήμη επηρέασε βαθιά τον δυτικό πολιτισμό.

Η πολιτιστική αξία του βουνού δεν περιορίζεται μόνο στη μυθολογία. Στους πρόποδές του βρίσκεται η αρχαιολογική περιοχή του Δίου, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα της αρχαίας Μακεδονίας, όπου τελούνταν λατρευτικές τελετές προς τιμήν του Δία και των Ολύμπιων Θεών. Το Δίον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ιστορικού και πολιτιστικού τοπίου του Ολύμπου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον μοναδικό χαρακτήρα της περιοχής.

Ένας μοναδικός φυσικός θησαυρός της Ευρώπης

Η UNESCO αναγνωρίζει παράλληλα τη σπάνια φυσική αξία του Ολύμπου. Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία του βουνού, η άμεση γειτνίασή του με το Αιγαίο Πέλαγος και οι μεγάλες υψομετρικές διαφορές δημιουργούν ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης.

Ο Όλυμπος φιλοξενεί περίπου 1.983 είδη και υποείδη φυτών, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής ελληνικής χλωρίδας. Πολλά από αυτά είναι ενδημικά και δεν απαντώνται σε κανένα άλλο σημείο του πλανήτη.

Παράλληλα, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα, το βαλκανικό αγριόγιδο, ο λύκος, πολυάριθμα αρπακτικά πτηνά, καθώς και σημαντικά είδη ερπετών και αμφιβίων. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν τον Όλυμπο μία πραγματική «κιβωτό βιοποικιλότητας», με ανεκτίμητη οικολογική σημασία.

Η ένταξη στον κατάλογο της UNESCO αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού και την ανάδειξη της περιοχής σε διεθνές επίπεδο.

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