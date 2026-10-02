Ρόδος: Τραυματίστηκε και ο σύζυγος της 58χρονης τουρίστριας που σκοτώθηκε από κεραυνό
Το ζευγάρι φέρεται να βρισκόταν στην παραλία και να ήταν ακόμη βρεγμένοι καθώς κολυμπούσαν στη θάλασσα
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- Μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της από κεραυνό στη Ρόδο, ενώ ο 62χρονος σύζυγός της τραυματίστηκε.
- Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη Ρόδο από τη Γερμανία για διακοπές.
- Την ώρα της κακοκαιρίας, κολυμπούσαν και περπατούσαν στην παραλία ενώ ήταν ακόμη βρεγμένοι.
- Ο κεραυνός τους χτύπησε στην περιοχή «Λοθιάρικα» κοντά στη Λάρδο, νότια του νησιού.
- Η γυναίκα διαπιστώθηκε νεκρή στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, ενώ ο σύζυγος έλαβε πρώτες βοήθειες.
Τραυματίστηκε και ο 62χρονος σύζυγος της άτυχης 58χρονης τουρίστριας που έχασε τη ζωή της από κεραυνό στη Ρόδο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στη Ρόδο από τη Γερμανία πριν από λίγες μέρες, για να κάνει τις διακοπές του.
Την ώρα της κακοκαιρίας οι τουρίστες φέρεται να κολυμπούσαν στη θάλασσα, στην περιοχή «Λοθιάρικα», κοντά στη Λάρδο, στο νότιο τμήμα του νησιού.
Την ώρα του τραυματισμού, το ζευγάρι περπατούσε στην παραλία, ενώ φέρεται να ήταν ακόμη βρεγμένοι από το κολύμπι. Ο κεραυνός χτύπησε και τους δύο, όμως για την γυναίκα αποδείχθηκε θανατηφόρος.
Όταν έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό, όμως μεταφέρθηκαν και οι δύο στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της γυναίκας και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον 62χρονο σύζυγό της.