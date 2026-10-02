Χανιά: Δύο τουρίστες έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου - Νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι

Snapshot Δύο Σλοβένοι τουρίστες ηλικίας 24 και 25 ετών έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά και τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι τουρίστες φέρεται να ήταν μεθυσμένοι κατά τη στιγμή της πτώσης.

Ο ένας είναι διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και το κρανίο.

Ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κατάγματα στα πλευρά, τη σπονδυλική στήλη και την κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται στον χειρουργικό τομέα.

Οι ταυτότητες τους εντοπίστηκαν μέσω του κλειδιού ξενοδοχείου που βρέθηκε πάνω τους. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 2/10 στα Χανιά Κρήτης, όταν δύο νεαροί άνδρες με καταγωγή από τη Σλοβενία έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου και τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για δύο τουρίστες ηλικίας 24 και 25 ετών, οι οποίοι φέρεται να ήταν μεθυσμένοι και να έπεσαν από τα Τείχη. Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν το συμβάν κατά τις 4:30 το πρωί και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες μετέφεραν τους δύο άνδρες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ενώ δεν βρήκαν κανένα στοιχείο ταυτοποίησης πάνω τους. Κατάφεραν να εντοπίσουν τα στοιχεία τους επειδή βρήκαν το κλειδί από το δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο έμεναν.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ένας βρίσκεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και το κρανίο, ενώ εξετάζεται η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ, μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Ο δεύτερος φέρει κατάγματα στα πλευρά, τη σπονδυλική στήλη και την κοιλιακή χώρα, για το οποίο υπεβλήθη σε χειρουργείο από τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής. Αυτή την ώρα νοσηλεύεται στον χειρουργικό τομέα.

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