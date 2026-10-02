EKO: Από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Monaco Yacht Show για 1η φορά

Ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας από τους πλέον δυναμικούς και υψηλής προστιθέμενης αξίας του τουριστικού μας προϊόντος, που συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας αλλά και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

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EKO: Από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Monaco Yacht Show για 1η φορά
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Πράγματι, αρκεί να περπατήσει κανείς σε κάποια μαρίνα, από τον Πειραιά μέχρι το Ιόνιο, για να παρατηρήσει πως τα πολυτελή σκάφη κάνουν όλο και πιο έντονη την παρουσία τους καθώς το yachting κερδίζει έδαφος.

Τα χιλιάδες νησιά και η εκτεταμένη ακτογραμμή της χώρας δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του yachting και γενικότερα της θαλάσσιας κινητικότητας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Αυτή όμως προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστων υποδομών, προϊόντων και υπηρεσιών θαλάσσιου ανεφοδιασμού. Σε αυτό το περιβάλλον αναδεικνύεται ο ολοένα και σημαντικότερος ρόλος που διαδραματίζει η ΕΚΟ.

Το ορόσημο του Monaco Yacht Show

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, συμμετείχε για πρώτη φορά στο Monaco Yacht Show 2026, την κορυφαία διεθνή έκθεση θαλαμηγών και πολυτελών σκαφών αναψυχής, έχοντας την ευκαιρία να παρουσιάσει από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου τη δραστηριότητά της στο κοινό της διεθνούς αγοράς των superyachts. Η συμμετοχή της αποτέλεσε ορόσημο για την παρουσία της στον κλάδο του marine leisure και του yachting καθώς ανέδειξε τις δυνατότητές της στον θαλάσσιο ανεφοδιασμό και την επιδίωξή της να αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη για τη διεθνή κοινότητα του yachting και των superyachts.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της δραστηριότητας της ΕΚΟ, η οποία διατηρεί μία από τις ισχυρότερες παρουσίες στον θαλάσσιο ανεφοδιασμό στην Ελλάδα. Διαθέτει μάλιστα το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων και το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα EKO Charge&Gο, ενώ περισσότεροι από 2,5 εκατ. πελάτες την εμπιστεύονται καθημερινά για καύσιμα, υπηρεσίες και λύσεις κινητικότητας υψηλής ποιότητας. Αυτή η εμπειρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στον χώρο του επαγγελματικού yachting, όπου η ποιότητα των προϊόντων, η αξιοπιστία και η συνέπεια στην εξυπηρέτηση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ομαλή διεξαγωγή κάθε ταξιδιού.

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Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η παρουσία της ΕΚΟ στον θαλάσσιο ανεφοδιασμό δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αλλά επεκτείνεται στην Κύπρο και το Μαυροβούνιο, δημιουργώντας ένα δίκτυο σε τρεις σημαντικούς προορισμούς για το yachting. Συνολικά, στις τρεις χώρες διαθέτει περισσότερα από 150 σημεία ανεφοδιασμού σκαφών και 11 αποκλειστικά πρατήρια σε μαρίνες. Έτσι, μπορεί να εξυπηρετεί σκάφη που συνεχίζουν το ταξίδι τους πέρα από τις ελληνικές θάλασσες, με την ίδια έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.

Αυτή η δυνατότητα έχει σημασία για έναν κλάδο που δεν κινείται με βάση τα σύνορα μιας χώρας. Ένα σκάφος μπορεί να περάσει από περισσότερους προορισμούς μέσα στην ίδια περίοδο, ενώ οι άνθρωποι που οργανώνουν τη διαδρομή του χρειάζονται να γνωρίζουν τι επιλογές ανεφοδιασμού θα έχουν σε κάθε στάση. Η ανάπτυξη ενός δικτύου σε Ελλάδα, Κύπρο και Μαυροβούνιο απαντά σε αυτή την ανάγκη.

Η ευρύτερη παρουσία της εταιρείας εκτείνεται σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητα σε έξι χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Μέσα από αυτό το αποτύπωμα, αναπτύσσει ένα ισχυρό περιφερειακό δίκτυο κινητικότητας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτιδας εταιρείας καυσίμων και υπηρεσιών κινητικότητας στην περιοχή. Με την πρώτη της συμμετοχή στο Monaco Yacht Show, η ΕΚΟ ανέδειξε αυτήν την πλευρά της σε ένα διεθνές κοινό. Για την εταιρεία, ήταν ένα βήμα προς την ενίσχυση της παρουσίας της στην παγκόσμια αγορά των superyachts και του Leisure Marine.

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EKO: Από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Monaco Yacht Show για 1η φορά

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