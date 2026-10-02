Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στις 14:45 στη Νότια Ρόδο, όπου μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της "Ροδιακής", η 58χρονη χτυπήθηκε από κεραυνό και κατέληξε επί τόπου.

Στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο κατά την άφιξη του πληρώματος η γυναίκα ήταν ήδη χωρίς σφυγμό και δεν κατέστη δυνατό να της παρασχεθεί βοήθεια.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

15:15ΚΑΙΡΟΣ

Σε συναγερμό η Πολιτική Προστασία για το νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - «Ιδιαίτερη προσοχή στην Κρήτη», το μήνυμα Τουρνά

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 28χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι την εξέδιδε και την ξυλοκοπούσε – Κύκλωμα πίσω από την υπόθεση

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Γαλλία: Κλειστά εκατοντάδες σχολεία, 40 διευθυντές τραυματίες – Χτυπήθηκε άγρια αστυνομικός

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο τρόμος του να ξυπνήσεις χωρίς να μπορείς να κουνηθείς – Τι να κάνετε στην υπνική παράλυση

15:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EKO: Από την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο Monaco Yacht Show για 1η φορά

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Γιγαντιαία απάτη $8 εκατ. με κρυπτονομίσματα: Υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες - Και στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε η Γκράβα από 3000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς λόγω οσμής αερίου - Δεν εντοπίστηκε διαρροή - Έρευνα και από την εταιρεία διαχείρισης

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη - «Θυμίζει “Ντάνιελ” η κακοκαιρία της Κρήτης»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Γιαννοχώρι Καστοριάς - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

14:40ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η 20ετή αξίωση του δημοσίου λόγω φοροδιαφυγής

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Γορτυνία: Αγνοείται 50χρονος δημοτικός υπάλληλος – Έρευνες από την 6η ΕΜΑΚ

14:33ANNOUNCEMENTS

The Tropical Experience 2026: Οι Fideles επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα μεγάλο sunset party στο Ble

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Ξεπέρασαν τους 4.000 οι νεκροί από τον ιο Έμπολα - Η φονικότερη επιδημία στην ιστορία της χώρας

14:28ANNOUNCEMENTS

Telekom: Νέα εποχή με δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες σε όλους τους συνδρομητές κινητής

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Πυροβόλησε συγγενή του με καραμπίνα στο πρόσωπο για κτηματικές διαφορές

14:19ANNOUNCEMENTS

Θεραπευτική φωτογραφία στο «Φως μιας Θρυλικής Ζωής» - Εργαστήριο για γυναίκες με εμπειρία καρκίνου

14:15ANNOUNCEMENTS

Igorrr: Στην Ελλάδα για δύο συναυλίες με Secret Chiefs 3 και Fange

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: «Ήμουν καλεσμένος κι εγώ στο σε αυτό το ταξίδι», λέει ο αδελφός των 2 Αμερικανών

13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:56LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη;

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Έξι 17χρονοι μαθητές με συμπτώματα – Είχαν φάει σάντουιτς με κοτόπουλο στο Λιτόχωρο

12:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες

09:47WHAT THE FACT

Χτίζεται η γιγαντιαία «βραζιλιάνικη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»: Η καλωδιωτή κατασκευή των 12,4 χλμ.

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Για πρώτη φορά, το Αιγαίο χωρίς Έλληνες αλιείς: 12.000 σκάφη καθηλωμένα, «η τιμή του πετρελαίου μάς έβγαλε εκτός θάλασσας»

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το Κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Πού ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας - Χειμερινή: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε η Γκράβα από 3000 μαθητές και 400 εκπαιδευτικούς λόγω οσμής αερίου - Δεν εντοπίστηκε διαρροή - Έρευνα και από την εταιρεία διαχείρισης

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας - Φόβοι για διαρροή αερίου

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Πυροβόλησε συγγενή του με καραμπίνα στο πρόσωπο για κτηματικές διαφορές

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Γιγαντιαία απάτη $8 εκατ. με κρυπτονομίσματα: Υπόσχονταν διπλασιασμό κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες - Και στρατιωτικοί ανάμεσα στους συλληφθέντες

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Σχέδιο βομβιστικής επίθεσης στην καρδιά της Ευρώπης - Ο μοτοσικλετιστής εγκέφαλος, ο «πράκτορας μίας χρήσης» και η ελίτ μονάδα 29155

12:17ΚΟΣΜΟΣ

«Ημουν στο πάτωμα, το αεροσκάφος έπεφτε»: Ο πιλότος της flydubai είπε στον Ινδό πρωθυπουργό Μόντι πώς άνοιξε την πόρτα του cockpit

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η Elis Lima Carneiro σε ηλικία 5 ετών - Η δραματική ιστορία της και η σπάνια ασθένειά της

07:12ΚΟΣΜΟΣ

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογενειά του - Μάζεψαν πάνω από 80.000 δολάρια

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Καταδιώκουν τον λύκο της Πάρνηθας: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του «εξοικειωμένου» ζώου μετά τις δύο επιθέσεις εναντίον ανθρώπων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό

12:36WHAT THE FACT

Ο κώδικας του Ναπολέοντα αποκρυπτογραφήθηκε μετά από 217 χρόνια - Η μυστηριώδης επιστολή από το 1809

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ