Η Stoiximan ανανεώνει τη συνεργασία της ως Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός της Stoiximan GBL

Η Stoiximan ανανεώνει τη στρατηγική της συνεργασία με την Stoiximan GBL ως Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός μέχρι το 2028. Η ανακοίνωση γίνεται λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ της νέας σεζόν, το Σάββατο 03/10/2026, με 14 ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο του Επαγγελματικού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2023 και με τη νέα συμφωνία μπαίνει στην τέταρτη συνεχόμενη σεζόν. Ο κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη του πρωταθλήματος, η αναβάθμιση της διοργάνωσης και μια καλύτερη εμπειρία για ομάδες και φιλάθλους. Η χορηγία είναι μέρος της διαχρονικής στήριξης της Stoiximan προς τον ελληνικό αθλητισμό, η οποία καλύπτει ομάδες, διοργανώσεις και αθλητές στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, τον στίβο και την υδατοσφαίριση.

Ο Κώστας Διορέλης, Chief Commercial Officer της Stoiximan, δήλωσε σχετικά: «Ξεκινάμε την τέταρτη συνεχόμενη σεζόν δίπλα στην Stoiximan GBL με τον στόχο που είχαμε από την πρώτη μέρα: να βοηθήσουμε το πρωτάθλημα να μεγαλώσει, για τις ομάδες, τους παίκτες και τον κόσμο του μπάσκετ. Όλα αυτά τα χρόνια χτίζουμε με την Greek Basketball League μια σχέση εμπιστοσύνης, με αποτελέσματα που φαίνονται. Η σχέση αυτή έχει και σημαντική κοινωνική διάσταση: μέσα από το IROES, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Stoiximan, στηρίζουμε μαζί ευάλωτες ομάδες με όχημα τον αθλητισμό. Για εμάς, αυτό το κομμάτι μετράει εξίσου με το αγωνιστικό. Στη νέα σεζόν συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια, δίπλα στην κοινωνία, στις ομάδες και στους φιλάθλους».

Ο Μιχάλης Μελής, Πρόεδρος της Stoiximan GBL, ανέφερε: «Η επέκταση της συνεργασίας μας με την Stoiximan, μάς γεμίζει χαρά και αισιοδοξία για το μέλλον της Stoiximan GBL. Πρόκειται για έναν συνεργάτη που έχει σταθεί διαχρονικά στο πλευρό μας, ακόμη και σε δύσκολες περιόδους, και σήμερα αποτελεί έναν στρατηγικό σύμμαχο στην προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε το όραμά μας για το Επαγγελματικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης. Κοινός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα πρωτάθλημα σύγχρονο, ανταγωνιστικό και ελκυστικό, που θα συνεχίσει να εξελίσσεται και να διεκδικεί τη θέση που του αξίζει στην ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή. Τα βήματα προόδου που έχουν γίνει είναι σημαντικά και αδιαμφισβήτητα, όμως έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και εργαζόμαστε καθημερινά με συνέπεια και προσήλωση για να κατακτήσουμε νέες κορυφές. Η Stoiximan GBL δεν είναι μόνο ένα σύγχρονο και ελκυστικό αθλητικό προϊόν για τους φιλάθλους. Είναι, παράλληλα, ένας θεσμός που οφείλει να έχει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μαζί με την Stoiximan, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, να εμπνέει και να προσφέρει στην κοινωνία».

Η Stoiximan και η Stoiximan GBL μπαίνουν στη νέα σεζόν με κοινό ορίζοντα: ένα πρωτάθλημα που εξελίσσεται σταθερά και ένα μπάσκετ που φέρνει πιο κοντά φιλάθλους, ομάδες και κοινωνία.