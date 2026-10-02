Από την Ισπανία στην Αφρική με ποδήλατο: Διένυσε 9.000 χλμ. εκ των οποίων τα 300 στη Σαχάρα

Η Νατάλια Λαρτιτέγκι ξεκίνησε να ταξιδεύει το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε έχει βρεθεί σε διαφορετικές ηπείρους. Αρχικά ταξίδεψε στην Ασία, όπου παρέμεινε για συνολικά 16 μήνες. Στη συνέχεια πέρασε από τη Νότια Αμερική, όπου έμεινε πέντε μήνες, εκ των οποίων τους δύο ταξιδεύοντας με ποδήλατο.

Αργότερα επέστρεψε στην Ισπανία και ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι με ποδήλατο. Από το Κάντιθ κατευθύνθηκε προς το Μαρόκο και από εκεί συνέχισε κατά μήκος των δυτικών ακτών της Αφρικής προς τον νότο. «Πάντα έλεγα ότι ήθελα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Η Ασία προέκυψε λίγο από επιλογή ανάγκης. Όταν είχα λιγότερα χρήματα, ταξίδευα σε πιο φθηνούς προορισμούς και υπήρχαν πολύ οικονομικές πτήσεις προς την Ιορδανία», ανέφερε η ίδια σε συνέντευξή της στο National Geographic. Όπως εξήγησε, αρχικά πίστευε ότι θα έλειπε μόλις έναν ή ενάμιση μήνα, καθώς σκόπευε να επιστρέψει στην Ισπανία για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Τελικά, το ταξίδι της κράτησε πολύ περισσότερο.

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